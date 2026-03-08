صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہم مضبوط قوت،یو اے ای آسان شکار نہیں :اماراتی صدر

  • دنیا میرے آگے
ہم مضبوط قوت،یو اے ای آسان شکار نہیں :اماراتی صدر

اپنے ملک میں موجود ہر شخص کی حفاظت کرینگے :محمد بن زاید النہیان

دبئی(دنیا مانیٹرنگ)متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زاید النہیان کا ایران جنگ کے بعد عوامی سطح پر پہلا بیان سامنے آگیا۔ ابوظہبی ہسپتال میں جنگ کے دوران زخمی ہونے والے افراد کی عیادت کے موقع پر اماراتی ٹی وی سے گفتگو میں محمد بن زاید النہیان کا کہنا تھا کہ قوم حالت جنگ میں ہے ، ہم اپنے ملک، عوام اور یہاں کے رہائشی جو کہ ہمارے خاندان مضبوط قوت اور پختہ عزم رکھتے ہیں، دبئی سمیت متحدہ عرب امارات کی ساتوں ریاستوں میں موجود ہر شخص کی حفاظت کریں گے ۔انہوں نے مسلح افواج، سکیورٹی اداروں اور قومی اداروں کی کوششوں کا شکریہ ادا کیا اور امارات سے محبت کا اظہار کرنے والے شہریوں اور رہائشیوں کی تعریف بھی کی۔دوسری جانب اماراتی وزارت داخلہ نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا ہے کہ اماراتی فضائی دفاعی نظام میزائل خطرات کا جواب دے رہے ہیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

اداکارہ صائمہ نور نے بھی بیوٹی انڈسٹری میں قدم رکھ دیا

شفاعت علی کی حکومت کو ‘‘ورک فرام ہوم’’ کی تجویز

’’جنگ فلم نہیں‘‘ ہماری فلم کو پروپیگنڈا میں استعمال نہ کریں: بین سٹلر

حرم شریف کا سکون ناقابلِ بیان ہے : منور فاروقی

فریال گوہر سے طلاق پر آج بھی افسوس ہے : جمال شاہ

ماریہ بی کی معروف خواجہ سرا کوقانونی کارروائی کی وارننگ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزمائش میں مبتلا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہمتِ مسلمہ کی کوئی حد نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
امریکہ کو کون روکے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیوارِ کابل میں دراڑیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہمارے گھوڑے کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak