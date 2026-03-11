صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک فوج آپریشن، طالبان کی مزید اہم پوسٹیں ، مراکز تباہ

  • پاکستان
پاک فوج آپریشن، طالبان کی مزید اہم پوسٹیں ، مراکز تباہ

ارندو ، کرم میں کارروائیاں ،خضدار سے اغوا تعمیراتی کمپنی کے 11ارکان بازیاب

اسلام آباد،راولپنڈی(دنیا نیوز،آئی این پی) پاک فوج کا افغان طالبان رجیم کیخلاف آپریشن غضب للحق جاری ہے ،سرحدی علاقوں میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر جوابی کارروائیوں میں مزید اہم  ھکانوں اور پوسٹوں کو تباہ کر دیا گیا۔دوسری طرف بلوچستان پولیس نے خضدار سے گزشتہ ماہ اغوا کئے جانیوالے نجی تعمیراتی کمپنی کے 11 ارکان کو بازیاب کرا لیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق پاک فوج کا افغان طالبان رجیم کیخلاف آپریشن غضب للحق جاری ہے ۔ سکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے ارندو اور کرم سیکٹر میں بروقت اور مؤثر کارروائی کرتے ہوئے افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں تباہ کر دیں، کارروائیوں کے دوران بزدل افغان طالبان اپنے ٹھکانے چھوڑ کر فرار ہونے پر مجبور ہو گئے ۔

سکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ افواج پاکستان کارروائیوں کے دوران انتہائی احتیاط برتتے ہوئے صرف دہشتگرد عناصر کے ٹھکانوں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا رہی ہیں، آپریشن کا مقصد سرحدی علاقوں میں امن و استحکام کو یقینی بنانا اور دہشتگرد عناصر کی سرگرمیوں کا مکمل خاتمہ ہے ، پاک فوج کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے ۔ دوسری طرف بلوچستان میں پولیس نے ضلع خضدار کے علاقے مولہ سے مسلح افراد کے ہاتھوں گزشتہ ماہ اغوا کئے جانیوالے نجی تعمیراتی کمپنی کے پراجیکٹ منیجر گل شیر، غلام سرور، عبدالمالک بگٹی سمیت 11 ارکان کو بازیاب کرا لیا ہے ۔پولیس ذرائع کے مطابق مغوی افراد ورلڈ بینک کے تعاون سے جاری واٹر چینل منصوبے پر کام کر رہے تھے ،مغوی افراد میں سے 6 کا تعلق سندھ سے جبکہ باقی مقامی افراد تھے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی
Dunya Bethak