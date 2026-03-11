صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محمد حمیر کریم سیکرٹری اقتصادی امور ڈویژن تعینات

  پاکستان
محمد معصوم کی خدمات ایف آئی اے سے پنجاب کے سپردکردی گئیں

اسلام آباد (ایس ایم زمان) وفاقی حکومت نے وفاقی سیکرٹری اقتصادی امور ڈویژن کی تقرری کے احکامات جاری کر دئیے ، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن احکامات کے مطابق سپیشل سیکرٹری اقتصادی امور ڈویژن اور پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس گروپ گریڈ 22 کے افسر محمد حمیر کریم کو سیکرٹری اقتصادی امور ڈویژن تعینات کیا گیا ہے ۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے پاکستان پولیس سروس گروپ گریڈ 19 کے افسر محمد معصوم کو ایف آئی اے سے تبدیل کر کے حکومت پنجاب میں تعینات کردیا۔

