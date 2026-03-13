مریم کیخلاف ریفرنس بند کرنے کا کیس، ڈی جی نیب طلب

مریم کیخلاف ریفرنس بند کرنے کا کیس، ڈی جی نیب طلب

لاہور(آئی این پی)احتساب عدالت نے وزیر اعلیٰ مریم نواز اورمسلم لیگ ن کے قائد نواز شریف کیخلاف چودھری شوگر ملز ریفرنس بند کرنے کے کیس میں ڈی جی نیب کو فوری ذاتی حیثیت میں طلب کرلیا۔

احتساب عدالت کے جج رانا عارف نے نیب کے ریفرنس بند کرنے کی درخواست پر سماعت کی، مریم نواز کی جانب سے جاوید ارشد بھٹی ایڈووکیٹ پیش ہوئے ،عدالت نے تفتیشی کی عدم پیشی اور ریکارڈ پیش نہ کرنے پر ڈی جی نیب کو طلب کیا۔نیب نے استدعا کی تھی کہ مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف چودھری شوگر ملز کیس میں کرپشن کے شواہد نہیں ملے لہذا عدالت مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف شوگر ملز کی تحقیقات بند کرنے کی منظوری دے۔

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کتابوں میں قید قدیم جنگیں
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پھر ایسا ہی ہو گا
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عام آدمی نے ہمیشہ قربانی دی… اب ایلیٹ دیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
قانون و انصاف کا نظام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
رو نہ پڑتے اگر خوشی ہوتی
آصف عفان
امیر حمزہ
پاک، ایران و عربستان، باہم برادران
امیر حمزہ
Dunya Bethak