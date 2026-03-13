صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایف ایف،کھلاڑیوں،ٹیم آفیشلز کے بقایا جات ادا

  • کھیلوں کی دنیا
آٹھ ایونٹس میں 230 کھلاڑیوں اور 62 آفیشلز کے واجباب ادا کئے گئے

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)پاکستان فٹبال فیڈریشن کی نئی قیادت نے کھلاڑیوں اور ٹیم آفیشلز کے تمام بقایا معاوضے اور الاؤنسز ادا کر دئیے ۔ فٹبال فیڈریشن نے مجموعی طور پر آٹھ ایونٹس میں 230 کھلاڑیوں اور 62آفیشلز کے واجباب ادا کئے جنہوں نے پی ایف ایف ایونٹس میں شرکت کی تھی جبکہ فیڈریشن اس وقت فیفا کی جانب سے محدود فنڈنگ کے تحت کام کر رہی ہے ۔صدر پاکستان فٹبال فیڈریشن سید محسن گیلانی کا کہنا تھا کہ ہم نے قومی ٹیموں کے کھلاڑیوں اور آفیشلز سے کیا گیا اپنا وعدہ پورا کیا ہے ، جو بین الاقوامی سطح پر ہمیں فخر دلاتے ہیں۔انہوں نے مزید کہایہ ایک اہم سنگِ میل ہے جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان فٹبال فیڈریشن مالی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل اقدامات کر رہی ہے ۔ہمارے کھلاڑی اور کوچز ہمارے قومی اثاثے ہیں اور فیفا کی جانب سے محدود فنڈنگ کے باوجود ہم ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھیں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

