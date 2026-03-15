صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب اور ازبکستان میں تجارت اور سرمایہ کاری معاہدے کی تیاری

  • پاکستان
لاہور(این این آئی)پنجاب اور ازبکستان کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور برآمدات کے فروغ کے مشترکہ معاہدہ کی تیاری کا آغاز ہو گیا۔

اس حوالے سے پنجاب کی سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی قیادت میں پنجاب حکومت کے وزرا ء کی گورنر تاشقند ریجن زوئر طائیرووچ مرزاییف سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان ثقافت اور تاریخی ورثہ کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے لئے مشترکہ ورکنگ کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، پنجاب اور تاشقندنے خوراک و زراعت، حیوانات، گوشت،ادویات اور ہوٹل انڈسٹری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کا اظہار کیا ہے ۔سرمایہ کاری کیلئے اعلیٰ حکام کے اجلاس میں ثقافت ، سیاحت اور تفریحی منصوبوں پر تعاون ، مشترکہ ثقافتی پروگرامز کے انعقاد اور فنون لطیفہ کی ترقی کے امکانات کا جائزہ بھی لیا گیا جبکہ پنجاب میں صنعت، تجارت، ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کے نئے منصوبوں کے آغاز پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ۔اجلاس میں توانائی، تعلیم اورہنرمندی کے فروغ کے منصوبوں پر تعاون کے امکانات پر بھی بات چیت ہوئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

Dunya Bethak