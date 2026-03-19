صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی : طوفانی بارش، دیواریں، درخت، سائن بورڈ گرنے سے 19 جاں بحق

  • پاکستان
90 کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں سے کئی گھروں کی چھتیں اڑگئیں، 800 فیڈر ٹرپ،شہر میں تاریکی مواچھ گوٹھ میں ایک ہی واقعہ میں 11 افراد جاں بحق ،ٹریفک نظام درہم برہم ،لاہوراوردیگر شہروں میں بھی بارش

کراچی، لاہور،اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک، نمائندگان دنیا،نیوزایجنسیاں)کراچی میں آندھی کے ساتھ تیز بارش سے تباہی مچ گئی،درخت، دیواریں، چھتیں اور بجلی گرنے کے واقعات میں 19 افراد جاں بحق،27 زخمی ہو گئے ،ایک ہی واقعہ میں 13افراد چل بسے ،لاہو ر سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بھی بارش ہوئی ،تفصیلات کے مطابق کراچی میں طوفانی بارش سے ٹریفک اور بجلی کا نظام درہم برہم ہوگیا، نارتھ ناظم آباد، نارتھ کراچی، سرجانی، ایف بی ایریا، صدر،کورنگی اور کلفٹن،ایئرپورٹ سمیت مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی ، بارش شروع ہوتے ہی 800 فیڈر ٹرپ کر گئے ،ڈی ایچ اے فیز ٹو ایکسٹینشن ، اختر کالونی ،کشمیر کالونی ،کورنگی کراسنگ ، ماڈل کالونی سمیت شہر کا بیشتر حصہ تاریکی میں ڈوب گیا، ریسکیو 1122 کے مطابق بلدیہ مواچھ گوٹھ کے قریب گھر کی چھت اور دیوار گرنے سے 13 افراد جاں بحق اور تین زخمی ہوگئے۔

کورنگی ساڑھے 3نمبرکے قریب گھرکی چھت گرنے سے خاتون جاں بحق جبکہ 3افراد زخمی ہوگئے ۔ لانڈھی یارمحمد گوٹھ میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک ،کورنگی نمبر5میں درخت گرنے سے ایک جاں بحق، قائدآبادمیں مکان کی چھت گرنے سے میاں بیوی جاں بحق ہوگئے ، ملیر4نمبرمیں بھینس کے باڑے کی چھت گرنے سے 3 افراد، قائدآباد مجید کالونی سیکٹر2میں گھرکی دیوار گرنے سے 3زخمی ہوئے ۔بلدیہ میں بارش کے دوران پانی جمع ہونے سے گاڑی کو حادثہ پیش آیا جس سے 2 افراد زخمی ہوئے ،محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج بھی کراچی،حیدرآباد، ٹھٹھہ اور جامشورو میں بارش، ژالہ باری کا امکان برقرارہے ۔ کئی علاقوں میں درخت گر گئے ،متعدد گھروں کی ٹین کی چھتیں اڑ گئیں، سائن بورڈز بھی گر گئے۔

تیز بارش اور آندھی کے باعث سول ایوی ایشن اتھارٹی نے ہلکے طیاروں کو پرواز سے روک دیا جبکہ لاہور سے آنے والی پرواز کو لینڈنگ کی اجازت نہیں دی گئی۔ تیز بارش اور شدید آندھی کے باعث شہر کے مختلف علاقوں میں درجہ حرارت 17 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا ۔ ایئرپورٹ کے قریب 64 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلتی رہیں۔ شارع فیصل پر ہوا کی رفتار 90 کلو میٹر فی گھنٹہ تک ریکارڈ کی گئی،ترجمان ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ کلفٹن ڈرائیونگ لائسنس برانچ کے قریب درخت گرنے کے باعث 2 افراد نیچے پھنس گئے ، بارشوں کے پیش نظر وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے کراچی سمیت صوبے بھر میں الرٹ جاری کرتے ہوئے عملے کی عید کی چھٹیاں منسوخ کردی ہیں، شہدادپور کے قریب گاؤں سلطان کپری میں کھیتوں میں کام کرنے والے مزدوروں پر آسمانی بجلی گر گئی، جس کے نتیجے میں 18 سالہ پریم چند کولہی موقع پر ہی ہلاک اور اس کا باپ مالجی کولہی شدید زخمی ہوگیا۔

دریں اثنا لاہور سمیت مختلف شہروں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا تاہم نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ، لاہور میں بارش کے باعث لیسکو کا ترسیلی نظام بھی متاثر ہوا اور کمپنی کے متعدد فیڈرز پر ٹرپنگ کے نتیجے میں مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل رہی، محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ بارشوں کا یہ سلسلہ کل 20مارچ تک جاری رہ سکتا ہے ، لاہور کے علاقے کینال روڈ، گڑھی شاہو، ڈیوس روڈ، مال روڈ، سول سیکرٹریٹ، ایم اے او کالج، ساندہ روڈ، چوبرجی، جیل روڈ، فیروزپور روڈ اور دیگر علاقوں میں بادل برسے ۔اس کے علاوہ ملک بھر کے مختلف حصوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری رہا ۔ صوبہ سندھ ،بلوچستان اورخیبرپختونخوا کے متعدد علاقوں میں رم جھم جاری رہی ۔آزاد کشمیر کے بھمبر، کوٹلی اور اٹھ مقام سمیت زیریں و بالائی علاقوں میں بھی بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ ادھر محکمہ موسمیات کے ترجمان کے مطابق موجودہ ایران جنگ کی صورتِ حال میں پاکستان کسی بھی قسم کے ماحولیاتی یا تابکاری خطرے سے محفوظ ہے جبکہ ایران میں جاری بمباری کے باوجود کوئی منفی اثرات سامنے نہیں آئے ۔ اگر خدانخواستہ کوئی تابکاری واقعہ پیش آتا ہے تو اس کے ممکنہ اثرات ترکمانستان کی جانب جا سکتے ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

لائبریریاں یا پروٹوکول؟؟
محمد اظہارالحق
ادھر روز نیا کٹا کھل جاتا ہے!
خالد مسعود خان
ظلم اورہمارا نظامِ اخلاق
خورشید ندیم
ایران امریکہ جنگ ختم ہونے والی ہے؟
عمران یعقوب خان
ہمیں کھاتا ہوا کھانا
سعود عثمانی
کیا غریبوں کی عید ہو گی؟
جویریہ صدیق
Dunya Bethak