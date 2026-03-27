صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حاضری معافی کی درخواست منظور

  • پاکستان
لاہور(کورٹ رپورٹر، عدالتی رپورٹر، این این آئی)سپیشل سینٹرل عدالت لاہور میں چودھری پرویز الٰہی اور دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی۔

 عدالت نے پرویز الٰہی کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کرلی۔سپیشل سینٹرل عدالت کے جج اشفاق احمد نے چودھری پرویز الٰہی سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت کی، عدالت نے شریک ملزموں فرحان،واجد علی سمیت دیگر کی حاضری مکمل کی اور چودھری پرویز الٰہی کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔عدالت نے پرویز الٰہی کی بریت کی درخواست پر دلائل طلب کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 20 مئی تک ملتوی کر دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امریکا میں دنیا کی سب سے بڑی چیز سٹیک کی قطار

شور میں آنکھیں بند کرکے سننے کی کوشش کرنا بیکار

جسم کی ایک سادہ پیمائش سے عمر کا اندازہ ممکن

مچھر انسان کو اندھیرے میں کیسے تلاش کر لیتے ہیں

کتوں اور انسان کا تعلق کتنا پرانا، سائنسدانوں نے جان لیا

کھانا بنانا بوڑھے افراد کو ڈیمیشنیا سے بچا سکتا ہے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بھارت کا ہنری کسنجر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
شکایتیں
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
خوفناک جنگ کی جانب پیش قدمی؟
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
تبدیل ہوتا عالمی منظر نامہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
بدلہ پور
آصف عفان
امیر حمزہ
خبردار! یہود کا نقشِ قدم!
امیر حمزہ
Dunya Bethak