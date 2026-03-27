عدم پیشی، وزیراعلیٰ پختونخوا کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری

ریاستی اداروں پر الزامات کیس، سہیل آفریدی کو گرفتار کرکے پیش کرنے کا حکم بانی پی ٹی آئی رہائی فورس سے متعلق دائر درخواست پر شواہد پیش کرنے کیلئے مہلت

اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے ، کورٹ رپورٹر) سینئر سول جج عباس شاہ نے ریاستی اداروں پرگمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کے کیس میں طلبی کے باوجود مسلسل عدم پیشی پر وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے گرفتار  کرکے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 9 اپریل تک ملتوی کر دی۔ این سی سی آئی اے نے پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا ہے ۔

ادھر وفاقی آئینی عدالت میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی رہائی کیلئے فورس بنانے سے متعلق دائر درخواست پر جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے شواہد پیش کرنے کیلئے مہلت دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ عدالت نے ریمارکس دیئے کہ سیاسی بیانات پر عدالت مداخلت نہیں کر سکتی۔ اگر فورس سے متعلق ٹھوس شواہد یا نوٹیفکیشن موجود ہے تو پیش کیا جائے ۔ درخواست گزار ظہیر احمد کے وکیل نے مزید شواہد جمع کرانے کیلئے مہلت کی استدعا کی جو عدالت نے منظور کر لی۔ 

فضائی حدود کے تحفظ کا معاہدہ ،یوکرینی صدر کی اچانک سعودی عرب آمد

ٹرمپ غیر مشروط سرنڈر سے 15نکات پر آگئے

ہیلیم گیس کی قلت ،ٹیکنالوجی مصنوعات کا کام متاثر

ایران امریکا مذاکرات میں خلیجی ممالک کی شمولیت ضروری:خلیج تعاون کونسل

امریکا کیخلاف زمینی جنگ کیلئے 10 لاکھ فوجی تیار :ایرانی میڈیا

ایران امریکا مذاکرات میں غیر یقینی، تیل5فیصد مہنگا

بھارت کا ہنری کسنجر
شکایتیں
خوفناک جنگ کی جانب پیش قدمی؟
تبدیل ہوتا عالمی منظر نامہ
بدلہ پور
خبردار! یہود کا نقشِ قدم!
