صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرمپ کے محمد بن سلمان کے بارے کلمات امت مسلمہ کی توہین:فضل الرحمٰن

  • پاکستان
امریکی صدر کو بنیادی انسانی حقوق ، تہذیب سیکھنے کی ضرورت ، ایسے شخص کا بڑے عہدہ پر ہوناسوالیہ نشان مسلم حکمران اتحاد واتفاق کا مظاہرہ کریں، امریکا واسرائیل گٹھ جوڑ کے مقابلہ میں ایک آواز بننے کی ضرورت :بیان

اسلام آباد،(اپنے رپورٹرسے ،مانیٹرنگ ڈیسک )جمعیت علما اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ پرنس محمد بن سلمان بارے ٹرمپ کے توہین آمیز جملے قابل مذمت ہیں محمد بن سلمان بارے کلمات امت مسلمہ کی توہین ہے ۔جاری بیان میں مولانا فضل الر حمن نے کہا کہ ٹرمپ کو بنیادی انسانی حقوق اور تہذیب سیکھنے کی ضرورت ہے ،امریکہ کا ایسے فاتر العقل شخص کو صدر مسلط کرنا سوالیہ نشان ہے ،مسلم حکمرانوں کو اتحاد واتفاق کا مظاہرہ کرنا ہوگا،ا نہوں نے کہا کہ اسلامی بلاک اور امریکہ واسرائیل گٹھ جوڑ کے مقابلہ میں ایک آواز بننے کی ضرورت ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

میرا بہن کیخلاف کیس سے کوئی تعلق نہیں:حمزہ علی عباسی

اپنی اصلاح کرنے چاہئے ،مشی خان کی دیدار پر تنقید

بچپن میں رومانوی فلمیں دیکھنے کی اجازت نہ تھی:عامر خان

آسکر ایوارڈز 2029میں بڑی تبدیلی کی تیاریاں

2008میں بھارتی فلم کیلئے شریا گھوشال سے گانا گوایا تھا:شجاع حیدر

لیاری والوں نے دھرندھر کی کمائی سے حصہ مانگ لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سماجی زوال کیسے آ تا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اب چیخنا کس بات کا
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کے امریکہ سے مذاق رات
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک مارکیٹ‘ برآمدات اور آئی ایم ایف کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نہیں جے شنکر! پاکستان تمہارا محسن ہے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
پولیس کانسٹیبل سے کوچۂ سیاست تک… (2)
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak