ایران امریکا مردہ باد سے زندہ باد کی طرف بڑھ رہا :رضا پہلوی
47 سال میں پہلی مرتبہ اپنے ملک جانے کیلئے بے چین ہوں:سابق ایرانی ولی عہد جب ایران آزاد ہو گا تو امریکا کو ایک عظیم دوست مل جائیگا:کانفرنس سے خطاب
ٹیکساس (دنیا مانیٹرنگ)ایران کے آخری شاہ کے جلا وطن بیٹے اور سابق ولی عہد رضا پہلوی نے کہا ہے کہ وہ ایران میں عبوری حکومت کی قیادت کے لیے تیار ہیں اور 47 سال میں پہلی مرتبہ اپنے ملک جانے کیلئے بے چین ہیں۔ ٹیکساس میں کنزرویٹو پولیٹیکل ایکشن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے رضا پہلوی کا کہنا تھا کہ ایران امریکا مردہ باد سے اب امریکا زندہ باد کی طرف بڑھ رہا ہے ۔اُن کا کہنا تھا کہ جب ایران آزاد ہو گا تو امریکا کو ایک عظیم دوست مل جائے گا اور آبنائے ہرمز کی بندش اور عالمی برادری کو بلیک میل کرنے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکے گا۔
پہلوی کے امریکا نواز موقف کے باوجود صدر ٹرمپ نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے کہ 65 سالہ پہلوی مستقبل میں ایران کو چلا سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے رواں ماہ کے آغاز میں کہا تھا کہ مجھے نہیں معلوم کہ ان کا ملک ان کی قیادت کو قبول کرے گا یا نہیں۔واضح رہے پہلوی کے والد کو 1979 کے انقلاب میں معزول کر دیا گیا تھا جس کی قیادت روح اللہ خمینی نے کی تھی۔