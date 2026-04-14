شہباز شریف جلد سعودی عرب اور ترکیہ کا دورہ کرینگے

  پاکستان
شہباز شریف جلد سعودی عرب اور ترکیہ کا دورہ کرینگے

اعلیٰ سطح کا وفد ساتھ جائیگا ، محمد بن سلمان سمیت اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں ہونگی جنگ بندی کے تسلسل ، خطے میں امن و استحکام کے حوالے سے مشاورت متوقع

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیراعظم شہباز شریف مشرقِ وسطٰی کی صورتحال کے پیش نظر اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ جلد سعودی عرب اور ترکیہ کا دورہ کریں گے جہاں وہ محمد بن سلمان سمیت اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے  ان ملاقاتوں میں ایران ،امریکا مذاکرات کے آئندہ لائحہ عمل، جنگ بندی کے تسلسل اور خطے میں امن و استحکام کے حوالے سے مشاورت متوقع ہے۔ حکومتی حلقوں کے مطابق پاکستان ایران اور امریکا کے درمیان جنگ بندی کو برقرار رکھنے اور اسے پائیدار امن میں بدلنے کیلئے سفارتی سطح پر سرگرم ہے ، جبکہ عالمی سطح پر بھی پاکستان کی ان کوششوں کو سراہا جا رہا ہے ۔پاکستان اورسعودی عرب کے درمیان اعلیٰ سطح کے رابطے اورمشاورت جاری ہے ،ایک ماہ سے بھی کم عرصے میں وزیراعظم کایہ دوسرادورہ ہوگا،وزیراعظم کے دورے کی تفصیلات حکومت نے ابھی تک جاری نہیں کیں۔

