بھارتی ایجنسی ‘را’ کیلئے جاسوسی میں ملوث 3 افراد کو سزائیں

  • پاکستان
اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر) پاکستانی سکیورٹی اداروں نے کارروائی کرتے ہوئے بھارتی سرپرستی میں جاسوسی کرنے والے 3 افراد کو گرفتار کر لیا، مجرموں کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سزائیں سنا دی گئیں۔

ذرائع کے مطابق پاکستان کے سکیورٹی ادارے اندرونی و بیرونی خطرات سے نبرد آزما ہونے کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں اسی سلسلے میں یہ اہم پیش رفت سامنے آئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گرفتار افراد کا تعلق نارووال، بہاولپور اور ضلع نیلم آزاد کشمیر سے ہے جو بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے جاسوسی میں ملوث تھے ۔ ملزمان نے دورانِ تفتیش اعتراف کیا کہ انہیں مخصوص سوشل میڈیا ایپس پر خواتین اور رقم کا جھانسہ دے کر حساس معلومات تک رسائی حاصل کی گئی۔ ذرائع کے مطابق ملزمان کو رقوم ایزی پیسہ، کرپٹو والٹس اور بینک اکاؤنٹس کے ذریعے منتقل کی گئیں۔ گرفتار افراد نے اعتراف کیا کہ وہ بھارتی خفیہ ایجنسی را سے منسلک خواتین کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے مسلسل رابطے میں تھے ۔ ملزمان کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ دفاعی ماہرین نے کہا کہ بھارت معصوم شہریوں کو رقم کے جھانسے اور ہنی ٹریپ جیسی سرگرمیوں کے ذریعے اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے ۔ اس سے قبل بھارت کے حاضر سروس افسران کی جانب سے پاکستان میں جاسوسی اور حساس معلومات تک رسائی کے شواہد منظرِ عام پر آ چکے ہیں۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ سوشل میڈیا کے استعمال میں دشمن کی انٹیلی جنس ایجنسیز کے حربوں سے محتاط رہیں۔

 

