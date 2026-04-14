صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آسٹریلیا:پہلی بار خاتون آرمی چیف مقرر

  • دنیا میرے آگے
سڈنی(رائٹرز ) آسٹریلیا کے وزیرِاعظم انتھونی البانیزے نے اعلان کیا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل سوسن کوائل کو آسٹریلوی فوج کی سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے۔۔۔

 ، جو ملک کی تاریخ میں پہلی خاتون آرمی چیف ہوں گی۔سوسن کوائل جولائی میں لیفٹیننٹ جنرل سائمن اسٹورٹ کی جگہ ذمہ داریاں سنبھالیں گی۔ یہ تقرری آسٹریلوی فوج کی 125 سالہ تاریخ میں ایک اہم اور تاریخی پیش رفت قرار دی جا رہی ہے ۔وزیرِ دفاع رچرڈ مارلز نے اس موقع کو ایک بڑا سنگِ میل قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ خواتین کے لیے نئی راہیں ہموار کرے گا۔واضح رہے کہ آسٹریلوی دفاعی افواج میں خواتین کی نمائندگی بڑھانے کی کوششیں جاری ہیں اور حکومت نے 2030 تک اس شرح کو 25 فیصد تک لے جانے کا ہدف مقرر کیا ہے ۔

 

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھارت کے مسلمان اور پاکستان کی ذمہ داری
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فتح کے ہزار دعویدار ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مذاکرات کا اختتام نہیں آغاز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
کفایت شعاری لازم ہے
شاہد کاردار
رشید صافی
اسلام آباد مذاکرات: امید اور خدشات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!… (3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak