صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مراد سعید کی خالی سینیٹ نشست پر ضمنی الیکشن کے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری

  • پاکستان
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا سے سابق سینیٹر مراد سعید کی نااہلی کے بعد خالی ہونے والی سینیٹ کی جنرل نشست پر ضمنی انتخاب کیلئے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی۔

اس اہم سیاسی معرکے کیلئے 5 امیدوار مدمقابل ہیں جن میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار عرفان سلیم آزاد حیثیت سے قسمت آزما رہے ہیں۔ جے یو آئی (ف)کے مولانا عبدالحسیب، مسلم لیگ ن کے اصغر علی، پیپلز پارٹی کی راحیلہ بی بی اور آزاد امیدوار سجاد خان مہمند بھی انتخابی میدان میں موجود ہیں۔الیکشن کمیشن کے شیڈول کے مطابق اس نشست پر پولنگ 23 اپریل کو خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہوگی جہاں صوبائی اسمبلی کے ارکان نئے سینیٹر کا انتخاب کریں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

Dunya Bethak