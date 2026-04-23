بدانتظامی ،مس کنڈکٹ الزامات،2 جوڈیشل افسر برطرف

2 افسروں کی ترقی 5 سال کیلئے روکنے کی منظوری دی ،نوٹیفکیشنز جاری برطرف افسروں کو 2023ء میں نااہلی کے الزامات پر شوکاز ملے تھے

کراچی (سٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ نے ماتحت عدلیہ میں بدانتظامی اور مس کنڈکٹ کے الزامات پر کارروائی کرتے ہوئے دو جوڈیشل افسران کو ملازمت سے برطرف جبکہ دو دیگر افسران کی ترقی پانچ سال کے لیے روکنے کی منظوری دے دی۔ نوٹیفکیشنز کے مطابق مس کنڈکٹ کے الزامات ثابت ہونے پر کراچی شرقی کے دو سول جج و جوڈیشل مجسٹریٹس زاہد حسین مغیری اور نیاز حسین مستوئی کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ مزید برآں چیف جسٹس سندھ ہائیکورٹ نے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج گھوٹکی کی ترقی پانچ سال کے لیے روکنے کی منظوری دی ہے جبکہ سول جج و جوڈیشل مجسٹریٹ میرپورخاص کی ترقی بھی پانچ سال کے لیے روک دی گئی ہے ۔ حکام کے مطابق برطرف کیے جانے والے افسران کو سال 2023 میں مس کنڈکٹ اور نااہلی کے الزامات کے تحت شوکاز نوٹس جاری کیے گئے تھے ، جس کے بعد ذاتی سماعتوں کا موقع بھی فراہم کیا گیا اور بعد ازاں ان کے خلاف محکمانہ کارروائی مکمل کی گئی۔ چیف جسٹس سندھ ہائیکورٹ کی منظوری کے بعد ممبر انسپکشن ٹیم ون کی جانب سے متعلقہ سزاؤں کے نوٹیفکیشن جاری کر دیئے گئے ۔

مزید پڑہیئے

سپر لیگ کنگز ناکام ناقابل شکست زلمی کی ایک اور فتح

ایران نے فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کی تصدیق کردی

کرکٹر محمد نواز کا ڈوپ ٹیسٹ مثبت،تحقیقات کا آغاز

سمتھ نے سلطانز کی نمائندگی کو شاندار تجربہ قرار دیدیا

انگلینڈ کے باکسر لارنس کی ٹونی یوکا کے خلاف فائٹ منسوخ

سپینش لالیگا میں ایتھلیٹک کلب نے اوساسونا کو ہرا دیا

محمد اظہارالحق
کاروکاری ’’ناقابلِ قبول‘‘ ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لیکن اب ہمیں ہنسی نہیں‘ رونا آتا ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذاکرات میں تعطل کیوں پیدا ہوا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قربانت شوم آغا!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اصل خطرہ!
مفتی منیب الرحمٰن
