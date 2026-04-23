لیڈی ڈیانا کے قریبی دوست ڈاکٹر حسنات خان جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے سربراہ مقرر

لاہور (اپنے سٹاف رپورٹر سے ،مانیٹرنگ ڈیسک) لیڈی ڈیانا کے قریبی دوست ماہر امراض قلب ڈاکٹرحسنات خان کو جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا سربراہ مقرر کردیا گیا۔

ڈاکٹر حسنات خان برطانیہ سے پاکستان منتقل ہوگئے ،وہ جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیا لوجی کے سی ای او اورڈین کے فرائض انجام دیں گے ۔برطانیہ کی سابق شہزادی لیڈی ڈیانانے انہیں مسٹر ونڈرفل کا لقب دیا تھا۔ڈاکٹر حسنات خان1958 میں جہلم میں پیدا ہوئے ،کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد برطانیہ منتقل ہوئے ،انہوں نے برطانیہ کے معروف رائل برومپٹن ہسپتال میں بطور کارڈیالوجسٹ خدمات انجام دیں۔1995 میں لیڈی ڈیانا اپنے ایک زیرعلاج دوست کی عیادت کیلئے رائل برومپٹن ہسپتال پہنچیں،جہاں ان کی ملاقات ڈاکٹرحسنات خان سے ہوئی،لیڈی ڈیاناسے تعلق ڈاکٹرحسنات خان کی وجہ شہرت بنا،کئی برس برطانیہ میں خدمات انجام دینے کے بعد ڈاکٹرحسنات خان نے اب پاکستان واپسی کا فیصلہ کیا ہے۔

مزید پڑہیئے

دنیا میرے آگے

امریکا نے 50کروڑ ڈالر عراق لے جانیوالے طیارے کو روک دیا

اقوام متحدہ کا جنگ بندی توسیع کا خیرمقدم، پاکستان کی تعریف

عالمی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ہم مثال ہیں :چین

واشنگٹن میں اسرائیل لبنان مذاکرات کا دوسرا دور آج

مینڈلسن کی امریکا میں بطور سفیر تقرری ،برطانوی وزیر اعظم کا مستعفی ہونے سے انکار

جنگ بندی کیلئے کوئی حتمی مدت مقرر نہیں کی، متفقہ ردِعمل اور جواب کے منتظر ہیں: ترجمان وائٹ ہاؤس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کاروکاری ’’ناقابلِ قبول‘‘ ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لیکن اب ہمیں ہنسی نہیں‘ رونا آتا ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذاکرات میں تعطل کیوں پیدا ہوا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قربانت شوم آغا!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اصل خطرہ!
مفتی منیب الرحمٰن
