صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وعدوں کی خلاف ورزی،ناکہ بندیاں مذاکرات میں بڑی رکاوٹ:ایرانی صدر

  • پاکستان
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ مذاکرات کوخوش آمدید کہتے ہیں، وعدوں کی خلاف ورزی اور ناکہ بندیاں مذاکرات میں بڑی رکاوٹ ہیں۔

ایرانی صدر نے ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ ایرانی بندرگاہوں پر امریکی ناکہ بندی، دھمکیاں اور وعدوں کی خلاف ورزی امریکا کے ساتھ ‘حقیقی اور جامع مذاکرات’ کی راہ میں بنیادی رکاوٹیں ہیں۔ایران نے مکالمے اور معاہدے کا خیرمقدم کیا ہے اور اب بھی کرتا ہے ۔دنیا آپ کی نہ ختم ہونے والی منافقانہ بیان بازی اور دعوؤں اور اقدامات کے درمیان تضاد کو دیکھ رہی ہے ۔ان کا یہ بیان اس اعلان کے بعد سامنے آیا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کیا، تاہم ایرانی بندرگاہوں پر امریکی ناکہ بندی جاری رکھنے کا عندیہ بھی دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

کانٹیکٹ لینز کیساتھ نہانے پرلڑکی بینائی سے محروم

خالی پیٹ کیلا کھانا نقصان دہ،ماہرین نے خبردار کردیا

چین میں از خود سیکھنے والا اے آئی ماڈل تیار

مریخ پر زندگی کے مزید بنیادی اجزا دریافت کر لئے گئے

جنگلاتی آگ کا دھواں، کینسر کے خطرات میں اضافہ کا سبب

60 ہزار سانپ پال کر سالانہ 4 کروڑ کمانے والی خاتون

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کاروکاری ’’ناقابلِ قبول‘‘ ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لیکن اب ہمیں ہنسی نہیں‘ رونا آتا ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذاکرات میں تعطل کیوں پیدا ہوا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قربانت شوم آغا!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اصل خطرہ!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak