اسلام آبادمیں پٹرول قلت، پمپس پر فراہمی یقینی بنا رہے :انتظامیہ
اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)ضلعی انتظامیہ اسلام آباد کے ترجمان نے کہا ہے کہ ضلعی انتظامیہ پٹرول پمپس پر پٹرول کی قلت کی رپورٹس کا جائزہ لے رہی ہے۔۔۔
شہر بھر میں پٹرول پمپس پر پٹرول اور ڈیزل کا سٹاک وافر مقدار میں موجود ہے ،ہیوی ٹرانسپورٹ کی بندش کی وجہ سے چند پٹرول پمپس کو وقتی پریشانی کا سامنا رپورٹ ہوا،پیٹرول ٹینکرز کے ذریعے ایسے تمام پمپس پر فیول کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے ،شہری ایسی خبروں پر پریشان نہ ہوں،اسسٹنٹ کمشنرز اپنے اپنے ایریاز میں پمپس پر سٹاک کی دستیابی پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ڈی سی اسلام آباد شہر بھر میں پٹرول ڈیزل کی سپلائی و دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہیں ضلعی انتظامیہ کے ڈیجیٹل ڈیش بورڈ پر تمام پمپس کے سٹاک کی مکمل مانیٹرنگ جاری ہے ،کسی بھی پمپ پر قلت رپورٹ ہونے کی صورت میں فی الفور اقدامات کیے جائیں گے ۔