صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پشاور ہائیکورٹ:فائیو سٹار ہوٹل کی الاٹمنٹ منسوخی کا نوٹیفکیشن کالعدم قرار

  • پاکستان
پشاور (این این آئی)پشاور ہائیکورٹ نے پی ڈی اے کا فائیوسٹارہوٹل کی 30کنال زمین منسوخی کا نوٹیفکیشن کالعدم قرار دے دیا۔۔۔

حیات آباد میں فائیو سٹار ہوٹل کی الاٹمنٹ منسوخی کے خلاف دائر درخواست پر جسٹس اعجاز انور اور جسٹس انعام اللہ خان نے سماعت کی،وکیل درخواست گزار عمران سکندری ایڈووکیٹ نے دلائل دیئے کہ حیات آباد میں 5 سٹار ہوٹل تعمیر کیا جا رہا ، ہوجس کا گرے سٹرکچر مکمل ہو چکا ہے ، پی ڈی اے نے 19 جون 2025 کو ہوٹل کی 30 کنال زمین کی الاٹمنٹ منسوخ کی، حکومت کا یہ اقدام جنرل کلاز ایکٹ کی دفعہ A-24 اور 26 کے طریقہ کار کے منافی ہے ،سرکاری وکیل نے دلائل دیئے کہ حکومت کا یہ اقدام آئین کے عین مطابق ہے ،عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر درخواست منظور کرلی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

سپر لیگ:مسلسل شکستوں کے بعد راولپنڈیز نے فتح کا مزہ چکھ لیا

راولپنڈیز کے فاسٹ بولر نسیم شاہ انجری کا شکار

محمد نواز نے تحریری مؤقف سے آئی سی سی کو آگاہ کر دیا

انڈر 18 ایشیا ہاکی کپ کے شیڈول کا باقاعدہ اعلان

پی ایس ایل:محمد عامر اور فہیم اشرف کے درمیان تلخ کلامی

نیمار کو فراڈ کیس میں بری قرار دینے کا فیصلہ برقرار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ ایران کی لڑائی میں…
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بقا کا پہلا سبق
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اولڈ پلے بُک۔ نیا زمانہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کا بدلتا منظر نامہ اور پاکستان
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
پیٹرو ڈالر کا مستقبل
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
صلح کی گود میں امن
امیر حمزہ
Dunya Bethak