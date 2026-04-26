ڈیرہ اسماعیل خان :ناکے پر کار سے ساڑھے 4ارب کی ایرانی کرنسی برآمد، 2 ملزم گرفتار
ڈیرہ اسماعیل خان(اے پی پی)خیبرپختونخوا پولیس نے ناکہ بندی کے دوران کار سے غیر قانونی 4ارب 49کروڑ روپے سے زائد کی ایرانی کرنسی برآمدکر کے 2 ملزموں کو گرفتار کر لیا۔
بتایا گیا ہے کہ سببرب سرکل پولیس نے کامیاب کارروائی کے دوران ناکہ بندی کر کے ایک کار کو روکا جس میں سوار 2 ملزموں امین اﷲاورنقیب اللہ کو حراست میں لے لیاگیا، گاڑی کی تلاشی لینے پر خفیہ خانوں سے 4 ارب 49 کروڑ 90 لاکھ ایرانی کرنسی اور 5 عدد موبائل فونز برآمد ہوئے ،ملزموں کو تفتیش کیلئے ایف آئی اے حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے ۔