صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
ڈیرہ اسماعیل خان :ناکے پر کار سے ساڑھے 4ارب کی ایرانی کرنسی برآمد، 2 ملزم گرفتار

ڈیرہ اسماعیل خان(اے پی پی)خیبرپختونخوا پولیس نے ناکہ بندی کے دوران کار سے غیر قانونی 4ارب 49کروڑ روپے سے زائد کی ایرانی کرنسی برآمدکر کے 2 ملزموں کو گرفتار کر لیا۔

بتایا گیا ہے کہ سببرب سرکل پولیس نے کامیاب کارروائی کے دوران ناکہ بندی کر کے ایک کار کو روکا جس میں سوار 2 ملزموں امین اﷲاورنقیب اللہ کو حراست میں لے لیاگیا، گاڑی کی تلاشی لینے پر خفیہ خانوں سے 4 ارب 49 کروڑ 90 لاکھ ایرانی کرنسی اور 5 عدد موبائل فونز برآمد ہوئے ،ملزموں کو تفتیش کیلئے ایف آئی اے حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک اور معرکۂ حق
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پاکستان کا سماجی ماحول اب بدلیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دشمن کی تلاش جاری رہے گی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
رازداری کے پردے میں مذاکرات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انا کی بھینٹ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران جنگ، بدلتی عالمی بساط اور امن کی راہیں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak