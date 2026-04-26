دنیا میڈیا گروپ کا پاک فوج کے جانبازوں کو خصوصی نغمے سے خراجِ تحسین
لاہور (دنیا نیوز) دنیا میڈیا گروپ نے معرکہ حق کو ایک سال مکمل ہونے پر پاک فوج کے جانبازوں کو خصوصی نغمے کے ذریعے خراج تحسین پیش کیا ہے۔
جذبہ حب الوطنی اجاگر کرنے کے لیے دنیا میڈیا گروپ کا خصوصی نغمہ بلیٹن میں بھی شامل کیا گیا۔آج سے ایک سال پہلے بھارت کا غرور چکنا چور ہوا تھا، پاک فوج نے مودی کے سر سے جنگ کا بھوت اتار دیا تھا، آپریشن سندور کے جواب میں آپریشن بُنْیَانٌ مَّرْصُوْص سے بری فوج نے دشمن کو تاریخی سبق سکھایا تھا۔جنگ مئی میں پاکستان کے شاہینوں نے ایک کے بعد ایک بھارتی طیارہ مار گرایا، دنیا میں پہلی بار رفال طیارہ لڑائی میں نشانہ بنایا گیا اور گھر میں گھس کر مارنے کی دھمکی دینے والے دشمن کو گھر میں گھس کر ہی مارا گیا۔فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مدبرانہ اور ولولہ انگیز قیادت میں پاک فوج نے ہرجنگی محاذ پر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا جس کی تصدیق اور توثیق عالمی برادری نے بھی کی۔