اسلام آباد تجاوزات کیخلاف آپریشن ،گرین بیلٹ پرFCکیمپ آفس مسمار

وزیرداخلہ نے آپریشن کی نگرانی کی،ایف سی کومتبادل قانونی جگہ دی جائیگی،محسن نقوی

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)وفاقی دارالحکومت میں تجاوزات کے خلاف بڑے پیمانے پر اور بلا تفریق آپریشن جاری ہے ،میریٹ ہو ٹل اور آبپارہ چوک کے قریب گرین بیلٹ پر بنایا گیا ایف سی کا کیمپ آفس وفاقی وزیرداخلہ محسن نقوی کی نگرانی میں مسمارکر دیا گیا۔اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا اسلام آباد کو اس کی اصل حالت میں بحال کرنااولین ترجیح ہے ،تجاوزات کے خلاف مہم بلا تفریق جاری رہے گی،غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کو بغیر کسی دباؤ کے ہٹایا جا رہا ہے ،ایف سی کیمپ آفس کے لیے متبادل قانونی جگہ فراہم کی جائے گی۔ان کا مزید کہنا تھا کہ تجاوزات اور زمین قبضہ کرنے والوں کے خلاف صفر برداشت کی پالیسی ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی سرکاری یا نجی ادارے کو ریاستی زمین پر غیر قانونی تعمیر یا قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ 

 

