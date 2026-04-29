افغان شہری کا پاکستا ن کی عسکری قیادت کو خراجِ تحسین، ویڈیو وائرل
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر) جلال آباد غنڈ میں طالبان رجیم کے ملٹری کیمپ کے باہر سے افغان شہری کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ، جس میں افغان طالبان رجیم کی معاشی پالیسیوں سے تنگ افغان شہری نے پاکستانی عسکری قیادت سے محبت کا اظہار کیا۔
افغان شہری نے پاکستان کی عسکری قیادت کے نام پیغام دیتے ہوئے عالمی امن کیلئے بہترین کردار کو قابل ستائش قرار دیا۔ افغان شہری نے امریکہ اورایران کی جنگ میں مسلمانوں کا خون بہنے سے روکنے پر پاکستان کی عسکری قیادت کی حکمتِ عملی کو سراہا ۔افغان شہری نے کہا کہ افغان طالبان رجیم نام نہاد اسلامی ریاست کی آڑ میں اپنی ہی قوم کا استحصال کر رہے ہیں۔ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ افغان شہری پرچی پر درج تحریر کے ذریعے بھی پاکستان اور عسکری قیادت سے والہانہ محبت کا اظہار کررہا ہے۔