بشری ٰ بی بی کی 2کیسز میں سزا معطلی کیلئے متفرق درخواستیں دائر

بشری ٰ بی بی کی 2کیسز میں سزا معطلی کیلئے متفرق درخواستیں دائر

اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )بشریٰ بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت توشہ خانہ ٹو ،190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی درخواست پر فوری فیصلے کے لیے متفرق درخواستیں دائر کر دی ہیں۔۔۔

درخواستوں میں وکلا ء نے موقف اختیار کیا ہے کہ جیل حکام نے اچانک آ گاہ کیا کہ بشریٰ بی بی کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے ، آپریشن الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال راولپنڈی میں کیا گیا ،آپریشن سے قبل اہلخانہ یا وکلاء سے مشاورت کی گئی اور نہ ہی رضامندی لی گئی،آپریشن خفیہ رکھا گیا اور اس دوران وکلاء یا اہلخانہ تک رسائی نہیں دی گئی،ملاقات کے دوران بشریٰ بی بی کی آنکھوں پر پٹیاں اور کالا چشمہ تھا، وہ شدید تکلیف میں نظر آئیں ، ان کی بینائی شدید متاثر یا ضائع ہونے کا خطرہ ہے ،آپریشن جیسے سنجیدہ عمل کے بعد بشریٰ بی بی کو دوبارہ جیل منتقل کر کے تنہائی میں رکھا گیا ہے ،جیل میں ان کو کسی قسم کی طبی نگرانی، یا نرسنگ کی سہولت میسر نہیں ،جیل حکام کا رویہ ظالمانہ، غیر انسانی اور آئینی وقار کے منافی ہے ،جیل حکام نے آپریشن کے نوٹس، تشخیص یا بعد از آپریشن ادویات کا کوئی ریکارڈ فراہم نہیں کیا،عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ سزا معطلی کی درخواستوں کو میرٹ پر ترجیحی بنیادوں پر سن کر فیصلہ کیا جائے ،سپرنٹنڈنٹ جیل اور الشفا ہسپتال کے شعبہ چشم کے سربراہ کو مکمل میڈیکل ریکارڈ سمیت طلب کیا جائے ،بشریٰ بی بی کو فوری طور پر کسی اچھے ہسپتال منتقل کیا جائے ،وکلاء اور اہلخانہ کو بشریٰ بی بی تک بلا تعطل اور باقاعدہ رسائی فراہم کرنے کا حکم دیا جائے۔ 

 

