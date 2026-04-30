مہنگا پٹرول اور بجلی، جماعت اسلامی کا کل ملک گیر احتجاج کا اعلان

  • پاکستان
پٹرولیم لیوی میں مزید اضافہ کیا تو ملک گیر ہڑتال کا اعلان کرینگے ، حافظ نعیم

لاہور(سیاسی نمائندہ)امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے کل (یکم مئی، بروز جمعہ) پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگی بجلی کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ جماعت اسلامی کی جانب سے عوام دشمن شمسی توانائی پالیسی اور پنجاب میں کسانوں کے استحصال کے خلاف بھی مظاہرے کیے جائیں گے ۔منصورہ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے آئندہ برس کے آخر تک سود کے خاتمے کا اعلان کیا تھا، تاہم اعلانات اور وعدوں کے برعکس شرح سود میں اضافہ ہو رہا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت عام شہری سے فی لیٹر پٹرول پر 107 روپے لیوی وصول کر رہی ہے اور غریب آدمی کا خون نچوڑا جا رہا ہے۔
حافظ نعیم الرحمن نے پٹرولیم لیوی میں مزید اضافے کے امکان پر شدید تنقید کرتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر ایسا کوئی اقدام کیا گیا تو جماعت اسلامی ملک گیر ہڑتال کا اعلان کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکمران آئی ایم ایف کے دباؤ کا بہانہ بنا کر عوام پر بوجھ ڈال رہے ہیں، جبکہ اپنی تنخواہوں اور مراعات میں اضافے ، مہنگے سرکاری اخراجات اور جاگیرداروں پر ٹیکس نہ لگانے کے معاملات میں کسی دباؤ کو خاطر میں نہیں لایا جاتا۔انہوں نے کہا کہ موجودہ نظام میں تبدیلی کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، اب صرف چہرے بدلنے سے نہیں بلکہ پورا نظام بدلنے کی ضرورت ہے ۔ اس موقع پر نائب امیر ڈاکٹر اسامہ رضی، امیر پنجاب وسطی جاوید قصوری، سیکرٹری اطلاعات شکیل احمد ترابی اور صدر نیشنل لیبر فیڈریشن شمس الرحمن سواتی بھی موجود تھے ۔

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

چھوٹی سکرین سے ملی شہرت فراموش نہیں کر سکتی:ریشم

آجکل اداکاروں کے پروٹوکولز ہم افورڈ نہیں کرسکتے :سید نور

صبا فیصل کا بڑھتی عمر کی خواتین کیلئے وزن کم کرنے کا نسخہ

نادیہ حسین نے عاشر کو پاکستان کا شاہ رخ قرار دیدیا

کبری خان کو کئی الفاظ بولنے میں مشکل، پرانی ویڈیو وائرل

ہم بھی انسان ، مداح پرائیویسی کا احترام کریں:جگن کاظم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مکھڈی حلوہ اور صدر ٹرمپ کی صاف گوئی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کل بھی کچھ نہیں بدلے گا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
عالمِ نو ہو رہا ہے پیدا؟
خورشید ندیم
سعود عثمانی
تیل کی مار بھی ذرا دیکھو
سعود عثمانی
کنور دلشاد
جنوبی ایشیا سے مشرقِ وسطیٰ تک
کنور دلشاد
مفتی منیب الرحمٰن
عازمینِ حج کو مشورہ!
مفتی منیب الرحمٰن
