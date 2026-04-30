امن کوششیں ،پاکستانی قیادت سب کی آنکھ کا تارا:خواجہ آصف
اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت امن کے فروغ کیلئے عالمی سطح پر نمایاں حیثیت اختیار کر چکی ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اس حوالے سے دنیا کی توجہ کا مرکز بن گئے اور سب کی آنکھ کا تارابنے ہوئے ہیں۔
پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آزادی کے بعد معرکہ حق ملکی تاریخ کا ایک اہم اور روشن باب ہے جبکہ ایٹمی طاقت بننا بھی ایک تاریخی سنگِ میل تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ حالیہ سفارتی کوششوں کے بعد پاکستان عالمی سطح پر ایک مؤثر کردار کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے ۔وزیر دفاع نے کہا کہ چند ماہ قبل تک یہ تصور بھی نہیں تھا کہ پاکستان سفارتی محاذ پر اس قدر نمایاں مقام حاصل کر لے گا تاہم موجودہ قیادت نے مؤثر حکمت عملی کے ذریعے ملک کا مثبت تشخص اجاگر کیا ۔انہوں نے کہا کہ پاکستان نے مسلم دنیا کے خلاف ہونے والے پراپیگنڈے کا توڑ کرنے کیلئے بھرپور سفارتی کردار ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ ایران اور غزہ کے مسلمانوں کو جلد امن نصیب ہوگا۔خواجہ آصف نے مزید کہا کہ پاکستان کی قیادت نے حالیہ حالات میں تاریخی کردار ادا کیا ہے اور ملک کو سفارتکاری کے میدان میں ایک نئی شناخت دی۔