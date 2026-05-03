صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دنیا بھر کے پاکستانی سفارتی مشنز میں پاسپورٹ سروسز عارضی معطل

  • پاکستان
دنیا بھر کے پاکستانی سفارتی مشنز میں پاسپورٹ سروسز عارضی معطل

پاسپورٹ ہیڈ آفس اسلام آباد میں تکنیکی خرابی کے باعث سسٹم متاثر ہوا:حکام تارکینِ وطن کو شدید مشکلات ، حکومت سے فوری سسٹم بحال کرنے کا مطالبہ

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)دنیا بھر میں قائم پاکستانی سفارتی مشنز میں پاسپورٹ سروسز عارضی طور پر معطل کر دی گئیں۔سفارت خانوں کی جانب سے بیرونِ ملک مقیم پاکستانیوں  کو آگاہ کر دیا گیا کہ پاسپورٹ سے متعلق تمام سروسز اگلے اعلان تک بند رہیں گی۔حکام  کے مطابق پاسپورٹ ہیڈ آفس اسلام آباد میں تکنیکی خرابی کے باعث سسٹم متاثر ہوا، جس کے نتیجے میں عالمی سطح پر سفارتی مشنز میں پاسپورٹ سروسز معطل کرنا پڑیں۔ادھر ابوظہبی میں پاکستانی سفارت خانہ کی جانب سے بھی بتایا گیا ہے کہ تکنیکی خرابی کے باعث پاسپورٹ پراسیسنگ روک دی ۔دوسری طرف پاسپورٹ سروسز کی بندش سے تارکینِ وطن کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ،مختلف ممالک میں مقیم پاکستانیوں نے حکومت سے فوری نوٹس لینے اور سسٹم بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

نومولود بچوں کیلئے ملیریا کی پہلی محفوظ دوا کی منظوری

2نوجوانوں کا 3پہیوں والی گاڑی میں 14000 میل کا سفر

فری فال میں تیز ترین روبک کیوب حل کرنیکا ریکارڈ

زیادہ پانی پینا بھی گردے کی پتھری سے مکمل تحفظ کا ذریعہ نہیں

ایپل کو اپنی ڈیوائسز کے لیے سخت مشکلات کا سامنا

اینڈومیٹریوسس کی تشخیص کیلئے انقلابی ٹیکنالوجی تیار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جان لڑانا پڑے گی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مہنگائی کے دور میں جینے کے انداز
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد برباد ہو رہا ہے یا آباد؟
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آبنائے ہرمز: سٹرٹیجک کردار تاریخی تناظر میں
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد عبداللہ حمید گل
آبنائے ملاکا، امریکہ چین کشمکش کا محاذ
محمد عبداللہ حمید گل
نسیم احمد باجوہ
ہمارے دامن میں اک موتی بھی تھا
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak