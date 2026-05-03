صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑواں شہروں میں طوفان بادوباراں،پختونخوامیں برفانی جھیلیں پھٹنے ،فلیش فلڈنگ کاخدشہ

  • پاکستان
جڑواں شہروں میں طوفان بادوباراں،پختونخوامیں برفانی جھیلیں پھٹنے ،فلیش فلڈنگ کاخدشہ

اسلام آباد،پشاور ،مظفرآباد(دنیا نیوز)جڑواں شہروں میں تیز آندھی کیساتھ موسلا دھار بارش ہوئی جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ جنوبی علاقوں شدید گرم رہنے کی توقع ہے۔

ادھرپختونخوا کے بالائی اضلاع میں گلیشیئر جھیلیں پھٹنے کاخدشہ ظاہرکیاگیاہے ۔مقبوضہ کشمیر کے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ کے باعث مظفرآباد میں الرٹ جاری کردیاگیا۔محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی خیبرپختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، شمال مشرقی پنجاب ، خطہ پوٹھوہار اور گردونواح میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے ، چند مقامات پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے ۔صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (پی ڈی ایم اے )نے پختونخوا کے بالائی اضلاع میں گلیشیئر جھیل پھٹنے کے خطرے کے پیش نظر ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔

درجہ حرارت میں اچانک اضافے اور آئندہ بارشوں کے باعث فلیش فلڈ کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق چترال، دیر، سوات اور کوہستان میں موسلادھار بارشوں کا خدشہ ہے ۔ ندی نالوں میں طغیانی اور تیز بہاؤ کے باعث گاڑیوں کے بہنے کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے ۔ عوام کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ خطرناک علاقوں کا سفر مؤخر کریں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ادھرمقبوضہ جموں و کشمیر سے آنے والے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں نمایاں اضافہ ہو گیا۔ ایس ڈی ایم اے کے مطابق پانی کا بہاؤ بڑھنے سے طغیانی کا خدشہ ہے ، حکام کا کہنا تھا کہ ضلعی انتظامیہ دریاؤں اور ندی نالوں کے کناروں پر عوام کی آمدورفت پر پابندی لگائیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

تبو بھوت بنگلہ کی وجہ سے اکشے کمار سے ناراض؟ ڈائریکٹر کی وضاحت

سانولی رنگت کے باوجود لوگوں میں اپنی جگہ بنائی:عفت عمر

35 سال بعدبھی دل کرتاہے سٹیج پرکام کروں :شائستہ جبیں

بھارتی سٹینڈ اپ کامیڈین منور فاروقی کے ہاں بیٹی کی پیدائش

بشریٰ انصاری کی نقل اتارنے کی ویڈیو وائرل، سینئر اداکارہ ناراض

اداکارہ شگفتہ اعجاز پرسوں اپنی 55 ویں سالگرہ منائیں گی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جان لڑانا پڑے گی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مہنگائی کے دور میں جینے کے انداز
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد برباد ہو رہا ہے یا آباد؟
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آبنائے ہرمز: سٹرٹیجک کردار تاریخی تناظر میں
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد عبداللہ حمید گل
آبنائے ملاکا، امریکہ چین کشمکش کا محاذ
محمد عبداللہ حمید گل
نسیم احمد باجوہ
ہمارے دامن میں اک موتی بھی تھا
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak