معرکہ حق عوام، حکومت اور افواج کے درمیان غیر متزلزل ہم آہنگی کی علامت : فیلڈ مارشل: بھارت کو پیغام : قوم متحد مضبوط اور تیار: کور کمانڈرز کا نفرنس
حکومت، افواج،عوام چیلنجز کیخلاف ’ بُنْیَانٌ مَّرْصُوْص ‘کی مانند یکجا ، ’’معرکۂ حق‘‘ کا سال مکمل ہونے پر قوم،مسلح افواج کو مبارکباد ،مستعدی اور آپریشنل تیاری کی اعلیٰ سطح برقرار رکھیں ، عاصم منیر افغان طالبان رجیم کی دہشتگردی کو سپورٹ افغان عوام کے مفادات کے برعکس ، شہریوں کو نشانہ بنانیکا الزام ڈس انفارمیشن ،دفاعی کارروائیاں دراندازوں،دہشتگردوں کیخلاف ہیں،کور کمانڈرز
راولپنڈی (دنیا نیوز)فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ معرکہ حق عوام، حکومت اور افواجِ پاکستان کے درمیان غیر متزلزل ہم آہنگی کی علامت ہے اورتمام اندرونی و بیرونی چیلنجز کے مدِمقابل بُنْیَانٌ مَّرْصُوْص کی مانند یکجا کھڑی ہیں۔فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ان خیالات کا اظہار جی ایچ کیو راولپنڈی میں 275 ویں کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا ، کور کمانڈرز نے کہا کہ قومی سطح پر معرکہ حق کی یاد منانا بھارتی متکبرانہ سیاسی سوچ کے لیے واضح پیغام ہے کہ پاکستانی قوم متحد، مضبوط اور ہر لحاظ سے مکمل طور پر تیار ہے ،فورم نے مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مادر وطن کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے معصوم شہریوں کو زبردست خراجِ عقیدت پیش کیا۔شرکا نے شہداء کی بے مثال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اعادہ کیا کہ لازوال قربانیاں ہمیشہ پاکستان کی قومی سلامتی، اتحاد اور استقامت کی بنیاد بنی رہیں گی،آرمی چیف ، چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر نے پاکستان کی مسلح افواج کی تیاری، پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی صلاحیتوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔
انہوں نے ملک بھر میں انٹیلی جنس کی بنیاد پر جاری انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں کمانڈرز اور فارمیشنزکے عزم، مستعدی اور کامیابی کو سراہا۔کورکمانڈرز کانفرنس کے شرکا کے مطابق دہشت گرد نیٹ ورکس کے مکمل خاتمے ، اُن کے معاون انفراسٹرکچر کی تباہی اور پاکستان کی سرزمین کو کسی بھی شر انگیز کارروائی سے روکنے کے لیے موجودہ آپریشنل رفتار برقرار رکھی جائے گی۔ کانفرنس نے آپریشن غضب للحق کے ذریعے دہشت گردوں اور ان کے معاون انفراسٹرکچر کی مسلسل تباہی کا احاطہ کیا اور کہا کہ افغان طالبان رجیم کی غیر منطقی اور گمراہ کن پالیسی کے تحت خوارج اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کی جا رہی ہیں۔فورم نے کہا کہ افغان طالبان رجیم کی دہشتگردی کو سپورٹ افغان عوام کے مفادات کے مکمل برعکس ہے اور یہ رجیم اب اپنے عوام کے سامنے پوری طرح بے نقاب ہو چکی ہے ، افغان طالبان رجیم حالیہ دنوں میں ایک مسلسل پروپیگنڈا کے تحت پاکستان پر افغانستان کے اندر شہریوں کو نشانہ بنا نے کا جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔
شرکا نے کہا کہ یہ گمراہ کن بیانیہ افغان طالبان رجیم کی ایک منظم ڈس انفارمیشن مہم کا حصہ ہے ، جس کا مقصد اپنی اندرونی ناکامیوں سے توجہ ہٹانا اور خود کو مظلوم پیش کرنے کا ڈرامہ رچانا ہے ۔کور کمانڈرز کانفرنس نے کہا کہ پاکستان ان بے بنیاد الزامات کو واضح طور پر مسترد کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ ہماری دفاعی کارروائیاں صرف دراندازوں، دہشتگردوں کے ٹھکانوں اور معاون انفراسٹرکچر کے خلاف درست اہداف پر مبنی ہیں۔فورم نے علاقائی سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے واضح کیا کہ ابھرتی ہوئی جیو پولیٹیکل پیشرفت علاقائی استحکام پر گہرا اثر ڈال سکتی ہیں، کورکمانڈرز کانفرنس میں علاقائی کشیدگی سے بچاؤ اور تحمل اختیار کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔شرکا نے کہا کہ پاکستان مسلسل ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خطہ میں استحکام کے فروغ اور صورتحال کو مزید خراب ہونے سے روکنے کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے ، فورم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ خطہ میں امن اور استحکام کا دارومدار باہمی تحمل، ذمہ داری اور خودمختاری کے احترام پر مبنی ہے۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ’’معرکۂ حق‘‘ کا یاد گار سال مکمل ہونے پر قوم اور مسلح افواج کو مبارکباد پیش کی، اسے ایک اہم سنگِ میل قرار دیا اور کہا کہ معرکہ حق قومی اتحاد، اجتماعی عزم اور پاکستان کی خودمختاری کی ہر قیمت پر تحفظ کے غیر متزلزل عہد کی عکاسی کرتا ہے ۔کور کمانڈرز کانفرنس نے کہا کہ قومی سطح پر معرکہ حق کی یاد منانا بھارتی متکبرانہ سیاسی سوچ کے لیے واضح پیغام ہے کہ پاکستانی قوم متحد، مضبوط اور ہر لحاظ سے مکمل طور پر تیار ہے ۔فورم نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری مظالم، ماورائے عدالت قتل اور آبادیاتی تبدیلیوں کی شدید مذمت کی، فورم نے مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کی منصفانہ جدوجہد کے لیے پاکستان کی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا۔کانفرنس کے اختتام پر آرمی چیف و چیف آف ڈیفنس فورسز نے کمانڈروں کو ہدایت کی کہ وہ ابھرتے ہوئے خطرات کے پیشِ نظر مستعدی اور آپریشنل تیاری کی اعلیٰ سطح کو برقرار رکھیں،انہوں نے پیشہ ورانہ مہارت کے تسلسل، مربوط ردِعمل اور روایتی و غیر روایتی دونوں نوعیت کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔