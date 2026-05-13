صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنر نے ’’پنجاب فلم سٹی اتھارٹی بل‘‘کی توثیق کر دی

  • پاکستان
گورنر نے ’’پنجاب فلم سٹی اتھارٹی بل‘‘کی توثیق کر دی

ایکٹ پورے پنجاب میں نافذ ، فلم سٹی اتھارٹی سے روزگار کے مواقع پیدا ہو نگے سردار سلیم حیدر کا خودکش حملہ ناکام بناتے ہوئے شہید شہری کو خراج عقیدت

لاہور (سپیشل رپورٹر)گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے ’’پنجاب فلم سٹی اتھارٹی بل 2026‘‘ کی توثیق کر دی، گورنر کی منظوری کے بعد ایکٹ پورے پنجاب میں نافذ العمل ہوگا۔ پنجاب فلم سٹی اتھارٹی کے قیام کا مقصد سینما اور موشن پکچر انڈسڑی میں ترقی اور جدت،مقامی اور بین الاقوامی پروڈکشنز کی حوصلہ افزائی، ثقافتی شناخت کو مضبوط بنانا اور سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے ،پنجاب فلم سٹی اتھارٹی کے قیام سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے ،دریں اثنا گورنر پنجاب نے جنڈ (ضلع اٹک)میں خودکش حملے کو ناکام بناتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے شہری لیاقت کوبھر پور خراجِ عقیدت پیش کیا،انہوں نے کہا کہ اٹک کے عوام کو اپنے بہادر سپوت کی عظیم قربانی پر فخر ہے ، شہید لیاقت کے لیے سول ایوارڈ کی سفارش کروں گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ہانیہ عامر نے انسٹاگرام پر شناختی کارڈ کی تصویر لگا دی

بلی آئٹم سانگ کرنا زندگی کا بہترین فیصلہ:مہوش حیات

سحر ہاشمی کا نیا لباس سوشل میڈیا پر تنقید کی زد میں

والد عامر خان کے ساتھ فلم بنانا غلطی تھی:جنید خان

ندا یاسر کا بیٹوں پر شادی شدہ زندگی اور والدین میں توازن نہ رکھنے پر تعجب

خواتین کے جسم پر تبصرے بند ہونے چاہئیں:زارا نور

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ہر دلعزیزی سے حاصل کیا ہونا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم کے فرسودہ تصور سے آگے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
دہشت گردی کے خلاف آپریشن ناگزیر
سلمان غنی
محمد حسن رضا
روٹی، تیل اور تخت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مسئلہ فلسطین اور ایک اہم تقریب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak