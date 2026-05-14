صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پارلیمانی ڈیجیٹلائزیشن وقت کی ضرورت

  • پاکستان
پارلیمانی ڈیجیٹلائزیشن وقت کی ضرورت

اسلام آباد(نامہ نگار ) سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے پارلیمانی امور کی ڈیجیٹلائزیشن اور پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں مصنوعی ذہانت سے مربوط جدید ورکنگ ماحول کے قیام کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کی۔۔۔

 جس میں اسمبلی سیکرٹریٹ کے سینئر افسران، آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ اور نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں جدید ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے پارلیمانی امور کو جدید، مؤثر اور پیپر لیس نظام میں تبدیل کرنے کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا گیا۔اس موقع پر سپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ پارلیمانی امور کی ڈیجیٹلائزیشن وقت کی اہم ضرورت ہے ، پیپر لیس پارلیمنٹ کی جانب منتقلی نہ صرف پارلیمانی امور کی انجام دہی کو مزید مؤثر بنائے گی بلکہ کاغذ کے استعمال اور انتظامی اخراجات میں کمی سے مالی بوجھ بھی کم ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مستقبل قریب میں ایوان کا تمام بزنس ڈیجیٹل ڈیوائسز کے ذریعے انجام دیا جائے گا، جس سے اراکین تمام پارلیمانی کارروائی اور دستاویزات تک الیکٹرانک رسائی حاصل کر سکیں گے ۔ سپیکر نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ ا س حوالہ سے کام تیز کیا جا ئے ۔ دریں اثنا سردار ایاز صادق سے سپیکر بلوچستان اسمبلی کیپٹن (ر) عبدالخالق خان اچکزئی نے ملاقات کی جس میں ملکی مجموعی صورتحال، بین الصوبائی پارلیمانی رابطوں کے فروغ اور بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ٹرمپ چین پہنچ گئے ،آج شی جن پنگ سے ملاقات

اسرائیلی وزیراعظم کی اماراتی صدر سے خفیہ ملاقات کا انکشاف

لبنان :جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملے ،22 افراد شہید

امریکی سینیٹ : ایران جنگ پر ٹرمپ کے اختیارات محدود کرنیکی قرارداد مسترد

کویت نے 4شہریوں کو غیر قانونی گرفتار کیا،جوابی کارروائی کا حق حاصل:ایران

امریکا کا دھمکی آمیزرویہ امن میں بڑی رکاوٹ :ایران

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھ آہ وزاری مزید
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سفید پوشی سے کاچھا پوشی تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مزاحمت اور’سٹیٹس کو‘
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بیساکھ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
مہنگے پٹرول کا سستا حل
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
روحِ حج
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak