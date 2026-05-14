صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قومی اسمبلی :پی ٹی آئی کے جنید اکبر اقبال آفریدی لڑ پڑے ، تلخی ، ہاتھاپائی

  • پاکستان
قومی اسمبلی :پی ٹی آئی کے جنید اکبر اقبال آفریدی لڑ پڑے ، تلخی ، ہاتھاپائی

اسلام آباد(آئی این پی)قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کے درمیان تلخ کلامی کے بعد معاملہ ہاتھا پائی تک پہنچ گیا۔

پی ٹی آئی کے ایم این ایز اقبال آفریدی اور جنید اکبر کے درمیان کسی معاملے پر شدید تلخ کلامی ہوئی جس کے بعد صورتحال کشیدہ ہو گئی اور دونوں ارکان کے درمیان بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔واقعے کے بعد ایوان میں موجود دیگر اراکین نے بیچ بچا کرانے کی کوشش کی اور دونوں رہنماؤ ں کو الگ کیا۔ پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی جنید اکبر نے معاملے پر وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ وہ اقبال آفریدی کو سمجھا رہے تھے کہ پہلے دوسرے رکن کو بات کرنے دیں، پھر جواب دیا جائے ۔ جنید اکبر کے مطابق اقبال آفریدی کہہ رہے تھے کہ اس معاملے پر بات ہی نہ کی جائے ۔ جنید اکبر کا کہنا تھا کہ اگر کوئی بات سمجھنے کو تیار نہیں تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معاملہ غلط فہمی اور بات چیت کے دوران تلخی کے باعث بڑھا۔ دوسری جانب واقعے کے بعد قومی اسمبلی میں موجود ارکان نے صورتحال کو معمول پر لانے کی کوشش کی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ٹیسٹ رینکنگ سعود ٹاپ ٹین سے باہر نعمان کی بھی تنزلی

رضوان آؤٹ ہوگیا تو پاکستان داخل نہیں ہوسکے گا، لٹن کی ویڈیو وائرل

جینک سنر نے جوکووچ کا عالمی ریکارڈ برابر کر دیا

سیلنگ میں پاکستان کی 2خواتین نے نئی تاریخ رقم کر دی

پی سی بی امپائرنگ کورس کا آج قذافی سٹیڈیم میں آغاز

جوناتھن نے گیرو ڈی اٹالیہ سائیکل ریس کا چوتھا مرحلہ جیت لیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھ آہ وزاری مزید
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سفید پوشی سے کاچھا پوشی تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مزاحمت اور’سٹیٹس کو‘
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بیساکھ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
مہنگے پٹرول کا سستا حل
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
روحِ حج
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak