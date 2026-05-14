صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد ٹاؤن کارپوریشنز، یو سیز نوٹیفکیشن فوری جاری کرنیکا حکم

  • پاکستان
اسلام آباد ٹاؤن کارپوریشنز، یو سیز نوٹیفکیشن فوری جاری کرنیکا حکم

حلقہ بندی شیڈول کیلئے ڈیٹا ، نقشے ، قانون و رولز میں ترامیم مہیا کی جائیں:الیکشن کمیشن بلدیاتی انتخابات آئینی تقاضا ہے ، وفاقی حکومت رکاوٹیں دور کرے :چیف الیکشن کمشنر

اسلام آباد (اے پی پی)الیکشن کمیشن نے سیکرٹری وزارت داخلہ اور چیف کمشنر اسلا م آباد کو ہدایت کی ہے کہ ٹاؤن کارپوریشن کی حدود اور اس میں یونین کونسلز کی تعداد کے حوالے سے نوٹیفکیشن متعلقہ اداروں سے منظوری لے کر فوری جاری کیا جائے ۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا خیبر پختونخوا ، سندھ اور بلوچستان میں مقامی حکومتیں موجود ہیں، پنجاب اور اسلام آباد میں بلدیاتی قوانین میں تبدیلی کی وجہ سے انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہوسکا، آئین کے آرٹیکل 140(A) کے تحت بلدیاتی انتخابات کا انعقاد آئینی تقاضا ہے ۔

اجلاس کے دوران بتایا گیا کہ وفاقی حکومت نے 10 جنوری 2026 کوآرڈیننس کے ذریعے اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2015 میں ترامیم کیں، الیکشن کمیشن کو ٹاؤن کارپوریشنز کی حدود اور ان میں یونین کونسلوں کی تعداد کے نوٹیفکیشنز، ٹاؤن کارپوریشنز کی حدود کے مطابق نقشہ جات ، آرڈیننس کے مطابق رولز اورالیکشن کمیشن کی طرف سے آرڈیننس میں تجویزکردہ ترامیم درکار ہیں۔ متعدد بار یقین دہانی کے باوجود الیکشن کمیشن کو درکارنوٹیفکیشنز اور نقشے و دیگر ڈیٹا مہیا نہیں کیا گیا۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے بتایا ٹاؤن کارپوریشنز کی حدود اور یونین کونسلوں کی تعداد کا مجوزہ نوٹیفکیشن جاری کرنے کا کیس وزارت داخلہ کو بھجوا دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے سیکرٹری وزارت داخلہ اور چیف کمشنر اسلام آبادکو ہدایت کی کہ متعلقہ قائمہ کمیٹی اور وفاقی کابینہ سے فوری رجوع کرکے نوٹیفکیشنز کا اجرا یقینی بنایا جائے ۔ درکار ڈیٹا ، نوٹیفکیشن ، نقشے ، قانون و رولز میں ترامیم مہیا کی جائیں تاکہ الیکشن کمیشن حلقہ بندی کا شیڈول جاری کر سکے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

روزانہ 10فیصد کیلوریز کم کرنے سے عمر بڑھ سکتی ہے

ایران جنگ نے جاپانی چپس کے رنگ بھی اُڑا دئیے

سنگاپور:گرا ہوا آم اٹھانے پر 10لاکھ سے زائد جرمانہ

انگلیوں سے وکٹری اشارہ فنگر پرنٹس کی چوری کا سبب

کام کے اوقات میں اضافہ سے موٹاپے میں بھی اضافہ

امریکا ، کتوں کی پُول پارٹی کے ورلڈ ریکارڈ کی کوشش

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھ آہ وزاری مزید
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سفید پوشی سے کاچھا پوشی تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مزاحمت اور’سٹیٹس کو‘
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بیساکھ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
مہنگے پٹرول کا سستا حل
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
روحِ حج
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak