بلاول بھٹو سے خورشید شاہ، نیئر بخاری نوید قمر، کائرہ، ندیم افضل چن کی ملاقات سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال پاکستان 14 مئی ، 2026

اسلام آباد(سٹاف رپورٹر) پاکستان پیپلزپارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے پی پی پی رہنما سید خورشید شاہ، نیئر بخاری، نوید قمر، قمر زمان کائرہ، ندیم افضل چن اور حمزہ قمر کائرہ نے زرداری ہاؤس میں ملاقات کی، ملاقات میں ملک کی سیاسی صورت حال پر تبادلہ خیال کیا گیا ۔

