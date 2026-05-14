صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

توانائی شعبہ میں بیرونی سرمایہ کاری کی اشد ضرورت ، فیصل کنڈی

  • پاکستان
توانائی شعبہ میں بیرونی سرمایہ کاری کی اشد ضرورت ، فیصل کنڈی

اسلام آباد (اے پی پی) کورین ساؤتھ ایسٹ پاور کمپنی لمیٹڈ کے وفد نے گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی سے ملاقات کی جس میں پاکستان میں جاری اور مجوزہ پن بجلی منصوبوں بارے تبادلہ خیال کیا گیا۔

اس موقع پر وفد نے بعض مسائل بھی اجاگر کیے جن میں سب سے بڑا مسئلہ ٹیرف کی منظوری میں غیر معمولی تاخیر ہے ۔ وفد کے مطابق نیپرا کے قواعد کے مطابق ٹیرف کا فیصلہ 4 سے 6 ماہ میں ہونا چاہیے ، تاہم تین سال گزرنے کے باوجود حتمی فیصلہ نہیں ہوسکا ۔ گورنر نے وفد کو یقین دہانی کرائی کہ وہ اس معاملے کو متعلقہ وفاقی اداروں کے ساتھ اٹھائیں گے ۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو توانائی کے شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی اشد ضرورت ہے اور ایسے منصوبے ملک کی معیشت کیلئے نہایت اہم ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

بچوں کو وقت نہیں دیپاتی:کرینہ کپور

ساس ہمیشہ خود کو صحیح،بہو کو نالائق سمجھتی ہے :مریم نفیس

ڈراموں میں 50سالہ مرد جین زی کا کردار ادا کر رہے :امر خان

ہمایوں سعید بس کنڈکٹر بن گئے ، دلچسپ ویڈیو وائرل

بھارت نے دھوکا دیا، اداکارہ مندانا کریمی ایران واپس

عالیہ بھٹ کو کانز فیسٹیول میں نظر انداز کئے جانے پر شرمندگی کا سامنا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھ آہ وزاری مزید
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سفید پوشی سے کاچھا پوشی تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مزاحمت اور’سٹیٹس کو‘
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بیساکھ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
مہنگے پٹرول کا سستا حل
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
روحِ حج
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak