28ویں ترمیم کی ضرورت نہیں
سابق چیئرمین سینیٹ رضا ربانی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے،اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ حکمران اشرافیہ کو ادراک ہونا چاہیے کہ آئین مزید کسی آئینی ترمیم کا بوجھ برداشت نہیں کرسکتا۔انہوں نے کہا کہ 28ویں آئینی ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔