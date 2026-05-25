صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عید پرکھلے عام کچرا پھینکنے والوں کیخلاف کارروائی :عظمیٰ بخاری

  • پاکستان
عید پرکھلے عام کچرا پھینکنے والوں کیخلاف کارروائی :عظمیٰ بخاری

ستھرا پنجاب مہم کے تحت صفائی اقدامات تیز، خلاف ورزی پر بھاری جرمانے ہونگے مساجد و عبادت گاہوں کو عرقِ گلاب سے دھونا شروع کر دیا:وزیر اطلاعات پنجاب

 لاہور(آن لائن)وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ عیدالاضحی کے موقع پر کھلے عام کچرا پھینکنے اور تعفن پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی اور بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے ۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب کو صاف ستھرا اور بیماریوں سے پاک بنانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے ، شہری اپنے گھر، گلی اور محلے کو  صاف رکھنے میں کردار ادا کریں،\\\'\\\'ستھرا پنجاب\\\'\\\' مہم کے تحت صوبے بھر میں صفائی اقدامات مزید تیز کئے جا رہے ہیں،وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر مساجد، امام بارگاہوں اور دیگر عبادت گاہوں کو عرقِ گلاب سے دھونے کا عمل بھی شروع کیا جا رہا ہے ۔عظمیٰ بخاری نے خبردار کیا کہ کھلے عام کچرا پھینکنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی تاکہ صفائی کے نظام کو مو ثر بنایا جا سکے ۔ سرکاری تخمینوں کے مطابق اس سال عیدالاضحی کے دوران پنجاب بھر میں 35 سے 37 لاکھ جانور قربان کئے جانے کا امکان ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

نعمان بھارتی حریف کو ہراکر ایشین جونیئر سکواش چیمپئن بن گئے

سینئر پلیئرز کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں:سرفرازاحمد

محمد زاہد نے علی رضا کو بیٹرز کیلئے بڑا خطرہ قرار دیدیا

مسعود خان کا پشاور تا سکردو طویل دوڑ کا عالمی ریکارڈ

امریکی ٹینس سٹار ایما ناوارو نیاسٹراسبرگ ٹینس ٹائٹل جیت لیا

آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کی پریکٹس کا باقاعدہ آغاز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مسجد و خانقاہ کی تشکیلِ نو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک نئے دور کا ممکنہ آغاز
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
جنگ، امن اور معیشت
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
ڈیم، سرمایہ کاری اور بجٹ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایرانی جوئے شیر اور پاکستانی کوہ کن
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت ِ والد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak