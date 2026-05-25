عید پرکھلے عام کچرا پھینکنے والوں کیخلاف کارروائی :عظمیٰ بخاری
ستھرا پنجاب مہم کے تحت صفائی اقدامات تیز، خلاف ورزی پر بھاری جرمانے ہونگے مساجد و عبادت گاہوں کو عرقِ گلاب سے دھونا شروع کر دیا:وزیر اطلاعات پنجاب
لاہور(آن لائن)وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ عیدالاضحی کے موقع پر کھلے عام کچرا پھینکنے اور تعفن پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی اور بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے ۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب کو صاف ستھرا اور بیماریوں سے پاک بنانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے ، شہری اپنے گھر، گلی اور محلے کو صاف رکھنے میں کردار ادا کریں،\\\'\\\'ستھرا پنجاب\\\'\\\' مہم کے تحت صوبے بھر میں صفائی اقدامات مزید تیز کئے جا رہے ہیں،وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر مساجد، امام بارگاہوں اور دیگر عبادت گاہوں کو عرقِ گلاب سے دھونے کا عمل بھی شروع کیا جا رہا ہے ۔عظمیٰ بخاری نے خبردار کیا کہ کھلے عام کچرا پھینکنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی تاکہ صفائی کے نظام کو مو ثر بنایا جا سکے ۔ سرکاری تخمینوں کے مطابق اس سال عیدالاضحی کے دوران پنجاب بھر میں 35 سے 37 لاکھ جانور قربان کئے جانے کا امکان ہے ۔