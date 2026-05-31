لیسکوعملے کی واردات،ٹرانسفارمر مرمت کے 80ہزار لئے ، رسید سے بھی انکاری :خواجہ آصف
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ کل میرے گھریلو ملازم کے گاؤں میں ٹرانسفارمرجل گیا۔ لیسکو کے ایک پرانے مہربان سی ای او کو فون کیا کہ کسی کو فون کریں اور مہربانی فرمائیں۔
ملازمین نے ٹرانسفارمر مرمت کردیا اور 80ہزار روپے مانگے ۔ گاؤں والوں نے چندہ جمع کرکے لیسکو کے ملازمین کو 80ہزار روپے ادا کئے ،رسید کسی نے نہیں دی، باقی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ۔ یہ حال ہے کہ ایک سابق بجلی کا وزیر سفارشی ہو اور موجودہ کابینہ کا رکن بھی ہو ،اسکی سفارش پر بھی واردات سے گریز نہیں کیا جاتا۔ عام صارف کا کیا حال ہو گا۔ رقم کی باقاعدہ ادائیگی ہوئی ہے ، تاہم لیسکو رسید سے انکاری ہے ۔