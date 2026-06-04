صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلگت بلتستان :پی ٹی آئی میں مشترکہ امیدواروں پر ڈیڈلاک

  • پاکستان
گلگت بلتستان :پی ٹی آئی میں مشترکہ امیدواروں پر ڈیڈلاک

گلگت (این این آئی)پی ٹی آئی میں گلگت بلتستان انتخابات میں اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشترکہ امیدوارکھڑے کر نے پر اتفاق نہ ہوسکا۔

ذرائع کے مطابق تحریک انصاف قیادت نے سب سے پہلے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے نشان پر الیکشن لڑنے کیلئے محمود اچکزئی سے رابطہ کیا ، خالد خور شید سے مشاورت میں پی ٹی آئی قائدین نے پی کے میپ کے نشان پر الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا،ذرائع کے مطابق ایم ڈبلیو ایم نے پی ٹی آئی کو گلگت بلتستان میں اتحادکی آفر کی، اپوزیشن لیڈر سینیٹر علامہ راجا ناصر عباس نے 16 نشستوں پر اتحاد کر نے کے لئے کہا ،مرکزی قیادت راضی نہ ہوئی ،ذرائع کے مطابق علامہ راجا ناصر عباس نے خالد خورشید کو گلگت بلتستان میں مشترکہ جلسے کرنیکا کہا جس پر خالد خور شید نے کہا کہ جلسے کے لیے پارٹی کے پاس پیسے نہیں ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

سعودی عرب میں صدی بعد نایاب اونیگر کی پیدائش

طبی ماہرین نے پیٹ کی چربی کم کرنیکا آسان نسخہ بتا دیا

وہ سیاحتی مقام جہاں آپ 64 لاکھ کا خزانہ تلاش کرسکتے ہیں

نظر کا دھوکا ،تصویر میں نظر آنے والا منہ کس گھوڑے کا ہے

امتحان کے 21سال بعد سرکاری نوکری،مگر عمر کی حد ختم

دنیا کے واحد جنگلی البینو پانڈا کی ویڈیو سامنے آ گئی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اپنے آپ کو کھا رہے ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فقیر تو بہرحال صدا لگائے گا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب، ادب اور سوشل میڈیا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کھالیں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
تُو ساتھ ہو اور دور کا درپیش سفر ہو
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پیکرِ حیا وسخا
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak