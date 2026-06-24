صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آنکھ کے اندر پھنسی لکڑی ڈیڑھ برس بعد نکال لی گئی

  • عجائب دنیا
آنکھ کے اندر پھنسی لکڑی ڈیڑھ برس بعد نکال لی گئی

ماسکو(نیٹ نیوز)روس میں ایک شخص کی آنکھ میں لکڑی کا ٹکڑا تین ماہ تک موجود رہا، لیکن اسے معلوم ہی نہ ہو سکا۔50 سالہ یوری 2024 میں اپنے باغ میں میپل کے درخت کی شاخیں کاٹ رہا تھا کہ اچانک اسے بائیں آنکھ میں شدید درد محسوس ہوا۔۔

اسے اندازہ ہوا کہ شاید لکڑی کا کوئی ٹکڑا آنکھ سے ٹکرایا ہے ۔کچھ دیر بعد درد کم ہو گیا ، تقریباً تین ماہ قبل اس کی حالت مزید خراب ہوگئی، درد ناقابلِ برداشت ہونے لگا اور بائیں آنکھ کی بینائی بھی متاثر ہونے لگی۔ گزشتہ ماہ یوری دھندلی نظر کے ساتھ کرسک ریجنل ہسپتال پہنچا، جہاں ڈاکٹروں نے ایم آر آئی کیا۔سکین میں انکشاف ہوا کہ ایک لمبا سا لکڑی کا ٹکڑا اس کی آنکھ کے ساکٹ سے ہوتا ہوا کھوپڑی کے اندر تک پہنچ چکا تھا۔ خوش قسمتی سے ڈاکٹروں نے بغیر کسی بیرونی چیرا لگائے ناک کے راستے 12 سینٹی میٹر لمبی لکڑی نکال دی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ڈراموں میں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی نظر نہیں آتے : ثانیہ سعید

مالی معاملات پر اختلافات سے بائیوپک منسوخ ہوئی:میڈونا

نئی اداکاراؤں کو جو سہولتیں و تربیت ملی ہمیں میسر نہیں تھیں:دیا مرزا

بھارتی نژاد برطانوی فلمساز سائرس پٹیل کا قبول اسلام

فلموں کی کامیابی کیلئے نئے چہروں کو آگے لانا ہوگا:صنم سعید

جبرسے محبت پانیوالے ڈراموں پر پابندی لگنی چاہئے : نادیہ افگن

آج کے کالمز

ایاز امیر
تاریخ یہاں کون سی پڑھائی جاتی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
وزارتِ قانون اور صحافیوں کا شوشہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
کتابِ زندگی کا ایک ورق
شاہد صدیقی
سلمان غنی
برگن سٹاک مذاکرات کی نتیجہ خیزی
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پٹرول، ٹیکس اور معیشت کے افسانے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
وقت کی قدر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak