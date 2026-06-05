صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زیادتی کرنیوالے سے شادی کیوں؟آئینی عدالت نے خاتون کی درخواست خارج کر دی

  • پاکستان
زیادتی کرنیوالے سے شادی کیوں؟آئینی عدالت نے خاتون کی درخواست خارج کر دی

اسلام آباد (کورٹ رپورٹر) وفاقی آئینی عدالت نے زیادتی کے خلاف خاتون کی درخواست خارج کر دی۔جسٹس حسن رضوی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔

دورانِ سماعت جسٹس حسن رضوی نے استفسار کیا کہ خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اسی شخص سے شادی کیوں کر لی؟عدالت میں ملزمہ کی وکیل نے کہا کہ ملزم نے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے خاتون سے شادی کی۔جسٹس روزی خان نے سوال کیا کہ تو پھر طلاق کیسے ہو گئی؟ خاتون وکیل نے جواب دیا کہ ملزم نے 17جون 2025 کو زیادتی کی، 26 جون کو شادی ہو گئی اور 6 اگست کو ملزم نے خاتون کو طلاق دے دی۔جسٹس روزی خان نے کہا کہ ریپ، شادی، طلاق یہ سب کچھ بہت جلدی نہیں ہو گیا؟ ایسی کہانیاں تو فلموں میں ہوتی ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایک تھا ڈپٹی کمشنر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ظلمت کا وہی ایک رنگ
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ جنگ اور غیریقینی صورتحال
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
قربانی کے بعد قربانی
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
روٹی دا سوال اے
آصف عفان
امیر حمزہ
بدر کا میدان اور پاکستان
امیر حمزہ
Dunya Bethak