صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر استعمال شدہ کپیسٹی چارجز کیخلاف درخواست ناقابلِ سماعت قرار

  • پاکستان
غیر استعمال شدہ کپیسٹی چارجز کیخلاف درخواست ناقابلِ سماعت قرار

جسٹس احمد ندیم ارشد نے شہری اشبا کامران کی درخواست پرمحفوظ فیصلہ سنادیا

لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے غیر استعمال شدہ کپیسٹی چارجز کے خلاف دائر درخواست پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے درخواست ناقابلِ سماعت قرار دے کر مسترد کر دی۔جسٹس احمد ندیم ارشد نے شہری اشبا کامران کی جانب سے دائر درخواست پر فیصلہ سنایا جس میں نیپرا، وفاقی حکومت اور دیگر متعلقہ اداروں کو فریق بنایا گیا تھا۔ درخواست میں موقف  اختیار کیا گیا تھا کہ حکومت غیر استعمال شدہ بجلی یونٹس کی قیمت صارفین سے وصول کر رہی ہے اور بجلی کے بلوں میں کپیسٹی چارجز پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر شامل کئے گئے ہیں،حکومت کو صرف سسٹم میں شامل بجلی کے مطابق ادائیگیوں کا پابند بنایا جائے ، عدالت آئی پی پیز سے اضافی وصول کئے گئے کھربوں روپے واپس لینے کا حکم دے ،اس معاملے میں ملوث نیپرا اور دیگر حکام کے احتساب کے احکامات بھی جاری کئے جائیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

سلمان خان کا فلم کالا ہرن بنانیوالوں کو قانونی نوٹس

ثمینہ پیرزادہ کی پاک،بھارت ویزا آن ارائیول کی خواہش

قوانین کیخلاف ورزی پر گلوکار بادشاہ کا نائٹ کلب سیل

دیندار ہونا طلاق نہ ہونیکی ضمانت نہیں سمجھا جا سکتا:سارہ

بوبی نے منیشا کیساتھ رومانوی مناظر نہ فلمانے کی وجہ بتادی

سائرہ پیٹر رائل البرٹ ہال میں آواز کا جادو جگائیں گی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایک تھا ڈپٹی کمشنر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ظلمت کا وہی ایک رنگ
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ جنگ اور غیریقینی صورتحال
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
قربانی کے بعد قربانی
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
روٹی دا سوال اے
آصف عفان
امیر حمزہ
بدر کا میدان اور پاکستان
امیر حمزہ
Dunya Bethak