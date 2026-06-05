صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہورمیں ایم فل گلوبل سٹڈیز پروگرام کیلئے ایچ ای سی کا این اوسی جاری

  • پاکستان
گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہورمیں ایم فل گلوبل سٹڈیز پروگرام کیلئے ایچ ای سی کا این اوسی جاری

لاہور(خبر نگار)ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایم فل گلوبل سٹڈیز پروگرام کیلئے این او سی جاری کر دیا ہے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کا شعبہ گلوبل سٹڈیز اب فال 2026سے ایم فل پروگرام پیش کرے گا۔

یہ پاکستان میں بین الضابطہ تحقیق اور پالیسی سٹڈیز کیلئے ایک بڑا قدم ہے ، جس کا مقصد بین الضابطہ علمی تحقیق، عملی مطالعہ اور عالمی و قومی سطح کے مسائل پر تحقیق کو فروغ دینا ہے ۔اس پروگرام میں داخلہ لینے والے محققین عالمی مسائل کا جائزہ لیں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

جنگ بندی مذاکرات،زیلنسکی کی پیوٹن کو ملاقات کی پیشکش

غزہ:اسرائیلی بربریت جاری ، 10افراد شہید، 18زخمی

برطانوی وزیر اعظم کا ایلون مسک پر برطانیہ کی سیاست میں مداخلت کا الزام

امریکا ایران معاہدہ آخری مرحلے میں داخل، منجمد فنڈز پر مذاکرات جاری:عرب میڈیا

ٹرمپ کا بڑھتی کشیدگی کے باوجود ایران پر حملہ نہ کرنے کا فیصلہ:امریکی اخبار

تیل اور ڈالر کی قیمتوں میں کمی سٹاکس مارکیٹس میں ملا جلا رجحان

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایک تھا ڈپٹی کمشنر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ظلمت کا وہی ایک رنگ
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ جنگ اور غیریقینی صورتحال
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
قربانی کے بعد قربانی
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
روٹی دا سوال اے
آصف عفان
امیر حمزہ
بدر کا میدان اور پاکستان
امیر حمزہ
Dunya Bethak