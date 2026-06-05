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مافیا متحرک ، 20 کلو آٹے کا تھیلا 500روپے تک مہنگا

  • پاکستان
مافیا متحرک ، 20 کلو آٹے کا تھیلا 500روپے تک مہنگا

قیمت 2300 روپے ہو چکی، 10کلو کا تھیلا1200 روپے تک فروخت

 لاہور(کامرس رپورٹر)گندم سیزن کے دوران مافیا متحرک، مارکیٹ میں آٹے کے نرخوں میں تیزی ،چند ماہ قبل10 کلو کے تھیلے کی قیمت905 روپے تھی تاہم اب1200روپے ہو چکی، اسی طرح 20 کلو تھیلے کی قیمت 1800 تھی جواب500کے اضافے سے 2300 روپے تک فروخت ہو رہا ہے ،شہری سستے آٹے سے محروم ہونے لگے ۔ پنجاب کی غلہ منڈیوں میں ساڑھے 3ہزار والی گندم4 ہزار سے 4200 روپے من تک پہنچ گئی جبکہ مارکیٹ میں آٹے کی قیمت بدستور بلند ترین سطح پر ہے ۔مارکیٹ میں 10 کلو کا تھیلا1200 روپے تک بک رہا ہے ، چکی آٹا175 روپے کلو بیچا جارہا ہے ۔ شہریوں کاکہنا ہے کہ آٹے کی قیمت گندم سیزن میں بھی کم نہیں ہورہی ۔دوسری طرف ذرائع کے مطابق نئی فصل منڈیوں میں آنے سے قبل مارکیٹ میں پہلے آٹے کی قلت پیدا کی گئی، نئی فصل آتے ہی فلور ملز کا آٹا مہنگا کر دیا گیا ۔

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