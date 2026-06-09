عطا تارڑ ، ازبک سفیر کاسوشل میڈیا ٹیمز میں روابط پراتفاق
ازبکستان کیساتھ ملکر فلم یا ڈرامہ سیریز کے آپشنز پر غور کیا جا رہا :وزیر اطلاعات
اسلام آباد (اے پی پی)وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اﷲ تارڑ سے ازبکستان کے سفیر علی شیر تختیوف نے ملاقات کی جس میں مشترکہ تاریخ و ثقافتی ورثہ کو اجاگر کرنے کیلئے دونوں ممالک کی سوشل میڈیا ٹیمز کے درمیان رابطوں کے فروغ پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان فلم سازی کے شعبے میں تعاون بڑھانے سمیت میڈیا، فلم اور ثقافتی تعاون کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ ازبکستان کے سفیر نے خطے میں امن کے قیام اور اسلام آباد امن مذاکرات میں پاکستان کے کردار اور کوششوں کو سراہا۔ اس موقع پر وزیر اطلاعات نے کہا کہ ازبکستان کے ساتھ مل کر مختصر فلم، دستاویزی فلم یا ڈرامہ سیریز کے آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے ، اس نوعیت کے منصوبوں کے لئے تجربہ کار پروڈکشن اداروں کی شمولیت ضروری ہے ۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان میڈیا اداروں کے مابین تعاون کو مزید وسعت دی جائے گی۔