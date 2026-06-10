بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کے عمل کی رفتار تیز کی جائے: شہباز شریف
خسارے کا شکار ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری ترجیح، عمل انتہائی شفاف طریقے سے مکمل کریں:وزیراعظم زرعی شعبہ کی ترقی و اصلاحات کیلئے ماہرین سٹیک ہولڈرز کی کمیٹی بنانیکی ہدایت،گلوبل فنڈکے وفد کی ملاقات
اسلام آباد(نامہ نگار)وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہاہے کہ خسارے کا شکار ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری ہماری ترجیح ہے ۔نجکاری کے تمام عمل کو انتہائی شفاف طریقے سے مکمل کیا جائے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے بجلی تقسیم کار کمپنیوں (ڈسکوز) کی نجکاری کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا ۔ وزیراعظم نے بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کے عمل کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہاکہ ڈسکوز کی نجکاری کے بعد، مضبوط ریگولیٹری فریم ورک بنایا جائے ۔ اجلاس کو ڈسکوز کی نجکاری کے حوالے سے پیشرفت پر بریفنگ۔بریفنگ میں بتایاگیاکہ پہلے فیز میں اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی، گوجرانوالہ الیکٹرک پاور کمپنی اور فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کی نجکاری کی جائے گی۔ان تین ڈسکوز کی نجکاری کے حوالے سے ایکسپریشن آف انٹرسٹ ملکی و بین الاقوامی اخبارات میں دیا جا چکا ہے ۔بریفنگ میں بتایاگیاکہ کابینہ کی نجکاری کمیٹی نے ان تین ڈسکوز کی نجکاری کے حوالے سے ٹرانزیکشن سٹرکچر کی منظوری دے دی ہے۔
سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لئے روڈ شو اس ماہ سے منعقد کئے جا رہے ہیں۔سعودی عرب ، ترکیہ اور چین کے سرمایہ کاروں کے لئے بین الاقوامی سطح پر بھی روڈ شوز منعقد کئے جارہے ہیں۔دریں اثنا وزیراعظم سے زرعی شعبے کے سٹیک ہولڈرز کے وفد نے ملاقات کی جس میں کسان تنظیموں، ڈیری و لائیو سٹاک، ویلیو ایڈڈ سیکٹر، بیج بنانے والی کمپنیوں اور قومی اور ملٹی نیشنل اداروں کے نمائندے شامل تھے ۔ وفاقی بجٹ سے قبل اس ملاقات کا مقصد بجٹ کے حوالے سے زرعی شعبے کے سٹیک ہولڈرز سے مشاورت تھی۔ شرکاء نے موجودہ علاقائی صورتحال میں امن کے قیام کیلئے وزیراعظم کی قیادت میں امن کی کوششوں کو سراہا۔ شرکاء نے حالیہ متعارف کرائی گئی، سیڈ پالیسی اور زرعی اصلاحات کا خیر مقدم کیا اور اسے زرعی شعبے کیلئے گیم چینجر قرار دیا۔ وزیراعظم نے کہاکہ پاکستان کی معیشت کو بحال کرنے میں زرعی شعبہ انقلابی تبدیلی لانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔
چینی اکیڈمی آف ایگریکلچرل سائنسز کے تعاون سے پی اے آر سی کو زرعی تحقیق میں تیزی لانے کیلئے جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نے زرعی شعبے کی پائیدار ترقی اور زرعی اصلاحات کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کیلئے ملک بھر سے ماہرین اور متعلقہ سٹیک ہولڈرز پر مشتمل کمیٹی بنانے کی ہدایت کی ۔ وزیراعظم نے کہاکہ وفاق اور صوبوں کے درمیان مؤثر روابط اور وفاقی اور صوبائی پالیسیوں و ضوابط میں ہم آہنگی یقینی بنائی جائے ۔ علاوہ ازیں شہباز شریف سے گلوبل فنڈ کے وفد نے ملاقات کی ،وفد کی قیادت گلوبل فنڈ کے گرانٹ مینجمنٹ ڈویژن کے مارک ایڈینگٹن کر رہے تھے جبکہ دیگر اراکین میں سینئر پورٹفولیو مینجر ازیسکن گویریااور ڈپٹی جنرل قونصلر نتاشا ہیفنک شامل تھیں۔وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان گلوبل فنڈ کے ساتھ اپنی شراکت داری کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے ۔وزیراعظم نے ایچ آئی وی وائرس کی روک تھام کے حوالے سے حکومت پاکستان اور گلوبل فنڈ کا جوائنٹ ورکنگ گروپ بنانے کی ہدایت کی۔