مریم نواز کی 10لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدنے کی منظوری : فلورملز کو 3300 روپے فی من ملے گی
دوسروں صوبوں کو گندم فراہمی روکنے کے تحفظات پر غور،رپورٹ پیش ،گندم پر پابندی کے شواہد غیرحقیقی غذائی ضروریات پوری کرنے کے بعدپنجاب پختونخوا کو گندم کی فراہمی کافرض ضرورادا کریگا
لاہور(نیوزایجنسیاں )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی ویڈیو لنک اجلاس ہوا،جس میں صوبہ میں گندم اور آٹے کی صورتحال کے بارے میں تفصیلی رپورٹ پیش کی گئی۔اجلاس میں پاسکو سے ایک ملین میٹرک ٹن گندم خرید نے کا فیصلہ کیاگیا۔وزیراعلیٰ مریم نواز نے صوبے میں آٹے اورگندم کے نرخ میں استحکام کیلئے پاسکو سے گندم خریدنے کی منظوری دے دی،جس کے تحت صوبے میں آٹے کا نرخ اورویٹ مارکیٹ کے استحکام کیلئے پاسکو سے گندم خرید ی جائے گی اور عوام کیلئے سستی روٹی اور سستا آٹا یقینی بنانے کیلئے فلورملز کو گندم 3300 روپے فی من فراہم کی جائے گی۔اجلاس میں پنجاب سے دوسروں صوبوں بالخصوص کے پی کے اورسندھ کو گندم کی فراہمی روکنے کے تحفظات پر غورکیاگیا۔
اجلاس میں بریفنگ کے دوران بتایاگیا کہ پنجاب سے کسی صوبے کو گندم کی فراہمی روکنے پر پابندی کے شواہدمبنی برحقیقت نہیں۔سندھ کو گندم کی فراہمی روکنے کے حوالے سے کوئی شکایت رپورٹ نہیں کی گئی۔پنجاب میں گندم کے سٹاک ڈکلیئر کرنے کا عمل جاری ہے ،مکمل ڈیٹا تیاری کے مراحل میں ہے ۔پنجاب میں گندم کی موجودہ فصل کا دانہ نسبتاً چھوٹاہے ،صوبے کی غذائی ضروریات پورا کرنے کیلئے سٹاک ڈیٹا اکٹھا کیا جارہا ہے ۔اجلاس میں فیصلہ کیاگیا کہ غذائی ضروریات پوری کرنے کے بعدپنجاب خیبرپختونخوا کو گندم کی فراہمی کافرض ضرورادا کرے گا۔