صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکٹرماہ نورکی کوئی بڑی سرجری کی گئی اور نہ ہوگی:ہسپتال ذرائع

  • پاکستان
ڈاکٹرماہ نورکی کوئی بڑی سرجری کی گئی اور نہ ہوگی:ہسپتال ذرائع

معمولی گرافٹنگ کردی ری کنسٹرکٹیو سرجن معمولی گرافٹنگ کرتے رہیں گے حالت پہلے سے بہتر , منگل کو پہلی سرجری 8 گھنٹے سے زائد جاری رہی؛ اہل خانہ

 کوئٹہ ،کراچی(این این آئی) کوئٹہ میں تیزاب گردی کا شکار خاتون ڈاکٹر ماہ نور کے چہرے کی پلاسٹک سرجنوں نے معمولی گرافٹنگ کردی، ہسپتال ذرائع کے مطابق ڈاکٹرماہ نورکی کوئی بڑی سرجری نہیں کی گئی اور نہ ہی ہوگی، معمول کے مطابق ری کنسٹرکٹیو سرجن معمولی گرافٹنگ کرتے رہیں گے ، ڈاکٹروں کی ٹیم نے گزشتہ روز ڈاکٹرماہ نور کا تیسری بار مکمل معائنہ کیا تھا ، ذرائع نے بتایا کہ معائنہ کرنے والے ڈاکٹروں میں ری کنسٹرکٹیو سرجن اور ماہرچشم شامل تھے ، ڈاکٹرماہ نورکے  چہرے، آنکھوں کے بیرونی حصے ، ہونٹ اورناک پر زخم ہیں، ہسپتال میں ڈاکٹروں کی ماہر ٹیم نے مختلف ٹیسٹ بھی کرائے تھے ، ہسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر ماہ نور کی فیملی علاج سے مکمل مطمئن ہے ، حکومت بلوچستان، حکومت سندھ متاثرہ ڈاکٹر اور ان کی فیملی سے مسلسل رابطے میں ہے ، ڈاکٹر ماہ نور کے اہل خانہ کے مطابق آپریشن کے بعد ان کی حالت پہلے سے بہتر ہے ، تاہم تیزاب سے زخموں کے باعث انفیکشن کا خطرہ برقرار ہے ، جس کے پیش نظر انہیں آئسولیشن میں رکھا گیا ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ مرحلہ وار سرجریز کی جا رہی ہیں جن میں متاثرہ جلد کو ہٹانے کے ساتھ نئی جلد کی پیوندکاری (سکن گرافٹنگ)بھی شامل ہے اس سلسلے میں منگل کو پہلی سرجری کی گئی جو 8 گھنٹے سے زائد جاری رہی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

چوری وڈکیتی کی وارداتوں میں شہریوں کالاکھوں کانقصان

لاہور اورساہیوال میں پولیس مقابلے 3ملزم زخمی حالت میں گرفتار

چک جھمرہ :بھتہ نہ دینے پر فائرنگ نوجوان قتل ، والد شدید زخمی

بو گس چیک دینے پر مقدمہ درج

کھلا پٹرول بیچنے والادکاندار گرفتار

جواں سالہ لڑکی کو اغوا کرلیا گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چھولے پٹھورے اور دیگر حساس مسائل
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
اردو کے سیرت لٹریچر میں اہم اضافہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بجٹ اور عوام
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
تیزاب گردی کا شکار خواتین
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
مٹھی سے پھسلتی ریت
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عصبیتِ جاہلیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak