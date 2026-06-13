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عمران سے ملاقات تک بجٹ منظور نہیں کیا جائیگا،سہیل آفریدی

  • پاکستان
عمران سے ملاقات تک بجٹ منظور نہیں کیا جائیگا،سہیل آفریدی

بجٹ کے حوالے سے حتمی فیصلہ عمران خان کی مشاورت سے کیا جائے گا

 اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ جب تک بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات اور ان کی منظوری حاصل نہیں ہو جاتی بجٹ پاس نہیں کیا جائے گا۔ایک بیان میں وزیراعلیٰ نے کہا کہ بجٹ کے حوالے سے حتمی فیصلہ عمران خان کی مشاورت سے کیا جائے گا۔انہوں نے دعویٰ کیا کہ وزیراعظم نے ایک اجلاس کے بعد تمام وزرائے اعلیٰ سے الگ الگ ملاقاتیں کیں، انہوں نے کہا کہ اس ملاقات کی ویڈیو بنائی گئی، میں ملاقات میں ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا ہوا تھا ، ویڈیو بنانے والا باہر چلا گیا تو اسے دوبارہ بلایا گیا، جس کے بعد وزیراعظم نے بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے کا انداز اختیار کیا اور ملاقات کی ویڈیو دوبارہ ریکارڈ کی گئی۔

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